Lietuva > Aktualijos

Vokietijos Sausumos pajėgų vadas: pasikeitimai KAM neturės poveikio brigados dislokavimo procesui

2025-10-24 20:57 / šaltinis: BNS
2025-10-24 20:57

Vokietijos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas generolas leitenantas Christianas Freudingas  sako, kad vokiečių brigados dislokavimo procesas einasi sklandžiai, o pokyčiai Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) įtakos procesui neturės.

(Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)



0

„Mūsų santykiai glaudūs visais lygiais. Todėl manau, kad mūsų santykiai labai patikimi... Vienos asmenybės pasikeitimas nepakeis mūsų bendros misijos“, – penktadienį interviu LRT televizijai sakė Lietuvoje viešintis C. Freudingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip jis kalbėjo šią savaitę pareigas palikus gynybos ministrei Dovilei Šakalienei.

Prieš kelias savaites Sausumos pajėgų vadu tapusiam generolui apsilankymas Lietuvoje yra pirmasis jo oficialus užsienio vizitas.

C. Freudingas lankė šalyje dislokuotus karius, domėjosi karių tarnybos ir gyvenimo sąlygomis, taip pat susitiko su Lietuvos kariuomenės vadovybe.

„Man buvo labai svarbu atvykti į Lietuvą kaip įmanoma greičiau. Čia vyksta pagrindinis Vokietijos kariuomenės darbas“, – tikino generolas leitenantas.

Pasak jo, vokiečių kariai Lietuvoje nusiteikę entuziastingai, o lietuviai itin svetingi.

BNS skelbė, kad Berlynas apie 4–5 tūkst. karių brigadą Lietuvoje planuoja dislokuoti iki 2027 metų pabaigos, o priimančioji šalis įsipareigojusi parengti tam reikalingą infrastruktūrą.

