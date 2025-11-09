 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lipnus chaosas: ant rusų vilos Švedijoje dronas išpylė dažus ir neaiškią medžiagą

2025-11-09 12:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 12:23

Ankstų šeštadienio rytą virš Rusijos prekybos delegacijos vilos, esančios netoli Stokholmo Švedijoje, atskrido dronas ir ant pastato išpylė dažus bei neaiškią lipnią medžiagą, rašo AP.

Rusijos ambasados Londone pastatas (nuotr. SCANPIX)

Ankstų šeštadienio rytą virš Rusijos prekybos delegacijos vilos, esančios netoli Stokholmo Švedijoje, atskrido dronas ir ant pastato išpylė dažus bei neaiškią lipnią medžiagą, rašo AP.

REKLAMA
0

Po to dronas nuskrido.

Dronas išpylė dažus ir neaiškią medžiagą

Pasak Stokholmo regioninės policijos spaudos sekretoriaus Olos Osterlingo, niekas nenukentėjo ir vila nebuvo evakuota.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prekybos delegacijos darbuotojai pastebėjo droną ir matė, kaip jis išmetė konteinerį su dažais ir nežinoma medžiaga apie 5:30. Tada jie ir iškvietė policiją.

REKLAMA
REKLAMA

Tyrėjai paėmė medžiagos mėginius ir pradėjo tyrimą dėl vandalizmo ir priekabiavimo. Pareigūnai drono nematė, bet apklausė jį mačiusius darbuotojus.

Nėra aišku, kas atsakingas už šį incidentą.

Toje saloje yra įsikūrusios užsienio šalių ambasados ir jų padaliniai bei rezidencijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų