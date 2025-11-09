Lipnus chaosas: ant rusų vilos Švedijoje dronas išpylė dažus ir neaiškią medžiagą

Po to dronas nuskrido.
Dronas išpylė dažus ir neaiškią medžiagą
Pasak Stokholmo regioninės policijos spaudos sekretoriaus Olos Osterlingo, niekas nenukentėjo ir vila nebuvo evakuota.
Prekybos delegacijos darbuotojai pastebėjo droną ir matė, kaip jis išmetė konteinerį su dažais ir nežinoma medžiaga apie 5:30. Tada jie ir iškvietė policiją.
Tyrėjai paėmė medžiagos mėginius ir pradėjo tyrimą dėl vandalizmo ir priekabiavimo. Pareigūnai drono nematė, bet apklausė jį mačiusius darbuotojus.
Nėra aišku, kas atsakingas už šį incidentą.
Toje saloje yra įsikūrusios užsienio šalių ambasados ir jų padaliniai bei rezidencijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!