Kur dingo Putino dešinioji ranka? Lavrovo likimas kelia vis daugiau klausimų

75 metų S. Lavrovas, kuris daugiau nei du dešimtmečius buvo laikomas Putino dešiniąja ranka ir Rusijos užsienio politikos veidu, šią savaitę neatvyko į trečiadienį vykusį Rusijos Saugumo tarybos posėdį, kuriame V. Putinas nurodė aukščiausiems pareigūnams parengti pasiūlymus dėl galimo branduolinio ginklo bandymo.
Tai buvo reikšmingas momentas — toks, kurio nepraleistų joks ištikimas bendražygis. Tačiau S. Lavrovas buvo vienintelis nuolatinis tarybos narys, neatvykęs į šią istorinę diskusiją.
Kaip rašė Rusijos verslo dienraštis „Kommersant“, jo nebuvimas buvo „suderintas“.
„Sky News“ primena, kad sovietmečiu Vakarų stebėtojai analizuodavo valstybinių renginių kadrus, siekdami nustatyti, kas artimiausias valdžiai. Šiandienos „kremlenologai“, anot „Sky News“, daro tą patį – nagrinėja, kas sėdi ar stovi šalia Putino, kas dingsta iš kadro, o kas jame išlieka.
Kremlius neigia gandus
Anot CNN, penktadienį Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ėmėsi slopinti spėliones apie galimą pertvarką aukščiausiuose Rusijos užsienio politikos sluoksniuose.
„Šiuose pranešimuose nėra nė kruopelytės tiesos“, – penktadienį sakė Peskovas žurnalistams.
Jis pridūrė, kad S. Lavrovas toliau eina užsienio reikalų ministro pareigas.
CNN pažymi, kad spėlionės kilo po „Kommersant“ publikacijos ir dėl to, jog Lavrovas nevadovaus Rusijos delegacijai G20 viršūnių susitikime Johanesburge. Lapkričio 4 d. Putinas pasirašė dekretą, kuriuo prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Maksimas Oreškinas paskirtas delegacijos vadovu.
Šis epizodas pasirodė vos po kelių savaičių nuo diplomatinės nesėkmės – žlugusio planuoto Budapešto viršūnių susitikimo tarp Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo.
Pasak CNN, S. Lavrovas buvo pagrindinis šio susitikimo koordinatorius, tačiau po jo pokalbio telefonu su JAV valstybės sekretoriumi Marko Rubio planai buvo sustabdyti.
JAV pareigūnai sakė, kad Rusija nepakeitė savo maksimalistinės pozicijos dėl Ukrainos, todėl Trumpo administracija paskelbė naujas sankcijas Maskvai.
CNN teigimu, Kremlius stengiasi bet kokias vidines trintis laikyti paslaptyje. Paklausta, ar Lavrovas tebėra poste, Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova patvirtino, kad taip – jis vis dar eina pareigas, pridurdama:
„Taip, jis nedalyvavo trečiadienio posėdyje, bet taip pasitaiko.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!