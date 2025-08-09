Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ekspertė: Putino ir Trumpo susitikimas gali paaštrinti rusų „kolektyvinį narcisizmą“

2025-08-09 10:36 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 10:36

Jei Kremliaus lyderiui Vladimirui Putinui pavyks asmeniškai susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tai gali sustiprinti Rusijos propagandos naratyvą, esą Putinas „pakėlė iki tol buvusią parklupdytą Rusiją ant kojų“, teigia britų strateginės komunikacijos ir dezinformacijos kovos ekspertė, Londono karališkojo koledžo karo studijų departamento mokslo darbuotoja Jade McGlynn, penktadienį komentavusi kalbas apie susitikimą naujienų agentūrai „Ukrinform“.

Putinas sureagavo į Trumpo ultimatumą: prakalbo apie derybas ir nusivylimą Trumpu (nuotr. SCANPIX)

Jei Kremliaus lyderiui Vladimirui Putinui pavyks asmeniškai susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, tai gali sustiprinti Rusijos propagandos naratyvą, esą Putinas „pakėlė iki tol buvusią parklupdytą Rusiją ant kojų“, teigia britų strateginės komunikacijos ir dezinformacijos kovos ekspertė, Londono karališkojo koledžo karo studijų departamento mokslo darbuotoja Jade McGlynn, penktadienį komentavusi kalbas apie susitikimą naujienų agentūrai „Ukrinform“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusus kamuoja kolektyvinis narcisizmas – jausmas, kad jų šalis yra unikali ir nepaaiškinamai didi, tačiau nepakankamai vertinama ir gerbiama. Ten įsigalėjęs propagandinis naratyvas, kad Putinas „pakėlė iki tol buvusią parklupdytą Rusiją ant kojų“, o Trumpo ir Putino susitikimas po šio nusikalstamo karo pradžios šiems vidaus propagandos teiginiams suteikia akstino“, – sakė dr. J. McGlynn.

Jos nuomone, toks viršūnių susitikimas siunčia panašią žinią ir pasaulio auditorijai, tuo, deja, kenkdamas Ukrainos teisėtai kovai su Rusijos agresija.

„Bene labiausiai siutina tai, kad (šis susitikimas – ELTA) neduos jokių rezultatų, nes problema ne ta, kad Ukraina nenori taikos, o ta, kad Rusija nei nori, nei gali susitaikyti su taika“, – naujienų agentūrai „Ukrinform“ sakė ji.

Ekspertė: JAV turi „eskaluoti, kad deeskaluotų“

J. McGlynn pabrėžė, kad jei D. Trumpo administracija tikrai nori susitarimo, ji turi „eskaluoti, kad deeskaluotų“: įvesti sankcijas Rusijos šešėliniam laivynui, antrinius muitus Rusijos naftą ir dujas perkančioms šalims ir siųsti ginklus Ukrainai.

Ekspertė taip pat suabejojo, ar dabartinė JAV administracija „turi reikiamos išminties ar atminties, kad tokios išvados jai būtų akivaizdžios“.

JAV prezidento pasiuntinys Steve’as Witkoffas trečiadienį Maskvoje susitiko su Kremliaus pareigūnais, o D. Trumpas šį susitikimą apibūdino kaip „labai produktyvų“. Vėliau JAV prezidentas teigė manąs, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir V. Putinas greičiausiai sutiks artimiausiu metu.

Ketvirtadienį Kremlius paskelbė apie susitarimą artimiausiu metu surengti V. Putino ir D. Trumpo susitikimą. Susitikime su Jungtinių Arabų Emyratų delegacija Rusijos prezidentas sakė, kad iniciatyva surengti susitikimą kilo abiem pusėms, ir pridūrė, kad jis galėtų vykti JAE.

Kaip šeštadienį rašė ELTA, penktadienį vakare D. Trumpas pareiškė, kad su Rusijos vadovu susitiks rugpjūčio 15 d. Aliaskoje, susitikimo detales vėliau patvirtino ir Kremlius.

