TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis įspėjo dėl Putino ir Trumpo derybų

papildyta 11:04 val.
2025-08-09 10:18 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 10:18

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį įspėjo, kad sprendimai dėl jo šalies, priimti be Ukrainos, neatneš taikos, ir atmetė galimybę užleisti teritoriją Rusijai.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas BNS Foto
17

Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį įspėjo, kad sprendimai dėl jo šalies, priimti be Ukrainos, neatneš taikos, ir atmetė galimybę užleisti teritoriją Rusijai.

10

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Ukrainiečiai neatiduos savo žemės okupantui“, – sakė jis socialiniuose tinkluose. Pasak jo, Ukraina „nesuteiks Rusijai jokių apdovanojimų už tai, ką ji padarė“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis: karas „negali būti baigtas be mūsų, be Ukrainos“

Toks jo pareiškimas pasirodė po to, kai buvo paskelbta, kad JAV vadovas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kitą penktadienį surengs susitikimą Aliaskoje.

„Bet kokie sprendimai prieš mus, bet kokie sprendimai be Ukrainos, yra taip pat sprendimai prieš taiką. Jie nieko nepasieks“, – sakė V. Zelenskis.

„Tai negyvi sprendimai, jie niekada neveiks“, – pridūrė prezidentas.

Jis pabrėžė, kad karas „negali būti baigtas be mūsų, be Ukrainos“.

V. Zelenskis sakė, kad Ukraina yra „pasirengusi priimti realius sprendimus, kurie gali atnešti taiką“, bet pridūrė, kad tai turi būti „ori taika“, nepateikdamas detalių.

Ukrainos pareigūnai anksčiau naujienų agentūrai „The Associated Press“ anonimiškai sakė, kad Kyjivas sutiktų su taikos susitarimu, kuris faktiškai pripažintų Ukrainos nesugebėjimą karinėmis priemonėmis atgauti prarastas teritorijas.

„Visiškai logiška“

Nuo tada, kai 2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.

Trys derybų raundai tarp Rusijos ir Ukrainos nedavė realių rezultatų, ir lieka neaišku, ar ateinantis viršūnių susitikimas padės priartėti prie taikos.

V. Putinas atmetė daugybę Jungtinių Valstijų, Europos ir Kyjivo raginimų nutraukti ugnį.

Jis taip pat atmetė galimybę šiuo metu rengti derybas su V. Zelenskiu, nors Ukrainos prezidentas teigia, kad toks susitikimas yra būtinas norint pasiekti pažangą derybose.

Skelbdamas apie savo susitikimą su V. Putinu, D. Trumpas sakė, kad „kažkiek bus keičiamasi teritorijomis, kad pagerėtų padėtis tiek Ukrainai, tiek Rusijai“, tačiau daugiau detalių nepateikė.

Analitikai, tarp jų ir artimi Kremliui, spėlioja, kad Rusija galėtų pasiūlyti atsisakyti teritorijų, kurias ji kontroliuoja tam tikrose Ukrainos srityse, neskaitant keturių regionų, kuriuos ji teigia aneksavusi.

Aliaskoje rugpjūčio 15-ąją planuojamos derybos būtų pirmasis susitikimas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo tada, kai Joe Bidenas (Džo Baidenas) susitiko su V. Putinu Ženevoje 2021 metų birželį.

D. Trumpas ir V. Putinas vėliausią kartą matėsi 2019 metų Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikime Japonijoje per respublikono pirmąją kadenciją. Nuo sausio jie keletą kartų kalbėjosi telefonu.

D. Trumpas sakė, kad jo susitikimas su V. Putinu įvyks prieš bet kokias diskusijas su V. Zelenskiu. D. Trumpas taip pat anksčiau sutiko pasimatyti su V. Putinu, net jei Rusijos lyderis nesusitiktų su V. Zelenskiu. Tai sukėlė baimę Europoje, kad Ukraina gali būti nustumta į šalį pastangose sustabdyti didžiausią konfliktą žemyne nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

D. Trumpo pranešimas, kad jis planuoja priimti vieną iš Amerikos priešų JAV teritorijoje, sugriovė lūkesčius, kad jie susitiks kokioje nors trečiojoje šalyje. Šis gestas suteikia V. Putinui tam tikro įvertinimo, nes ilgą laiką dėl karo su Ukraina Maskvą tarptautinėje arenoje siekta nustumti į paraštes.

„Atrodo visiškai logiška, kad mūsų delegacija tiesiog perskris Beringo sąsiaurį ir kad toks svarbus ir laukiamas dviejų šalių lyderių susitikimas vyks Aliaskoje“, – Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo V. Putino užsienio reikalų patarėją Jurijų Ušakovą.

