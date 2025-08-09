Nustatė tūkstančių žuvusių rusų karių tapatybes: daugiau kaip pusė jų – savanoriai, šauktiniai ir nuteistieji

Tai teigiama bendroje Rusijos BBC tarnybos ir leidinio „Mediazona“ ataskaitoje, parengtoje remiantis viešai prieinamais duomenimis, praneša „Ukrinform“.
Daugiau kaip pusė žuvusių – savanoriai, šauktiniai ir nuteistieji
Ataskaitoje pažymima, kad 53 proc. visų žuvusiųjų sudaro savanoriai, šauktiniai ir nuteistieji, kurie į karą išėjo iš pataisos kolonijų, t. y. žmonės, kurie karo pradžioje neturėjo jokių sąsajų su kariuomene.
Konkrečiau, 27 proc. nustatytų Rusijos kariuomenės aukų sudaro savanoriai, pasirašę sutartis po plataus masto invazijos pradžios. 2023 m. jie sudarė vos 14 proc. visų Rusijos Federacijos aukų.
14 proc. visų patvirtintų aukų yra nuteistieji ir kaliniai iš pataisos kolonijų, o 11 proc. – mobilizuoti kariai.
Žurnalistų teigimu, nuo 2023 m. spalio mėn. Rusijos kariuomenės nuostoliai kare Ukrainoje retai kada būna mažesni nei 120 žuvusių per dieną. Anksčiau šis skaičius svyruodavo: vienomis dienomis žurnalistai patvirtindavo 100–150 žuvusiųjų, o kitomis – apie 50–60.
Rusija ir toliau patiria nuostolių ne tik tarp eilinių karių, bet ir tarp aukštos kvalifikacijos personalo, t. y. karininkų. Yra žinoma, kad nuo plataus masto invazijos pradžios žuvo 5540 karininkų, tarp jų – 12 generolų. Tačiau didžiausią poveikį dalinių koviniam pajėgumui daro jaunesniųjų karininkų netektis. Iki šiol žinoma, kad žuvo 4074 tokie karininkai, turėję laipsnius nuo leitenanto iki kapitono.
Ekspertų vertinimu, šitai itin apsunkina taktinį koordinavimą. Paprastai tariant, daliniai pradeda veikti fragmentiškai, trukdo vieni kitiems mūšio lauke ir net patenka į vadinamąją „draugišką ugnį“.
Žurnalistai spėja, kad tikrasis Rusijos pusės aukų skaičius gali siekti nuo 189 051 iki 273 073 žmonių.
Kaip pranešė „Ukrinform“, pagal Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenis, bendri Rusijos kariuomenės nuostoliai kovoje su Ukraina nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 8 d. siekia apie 1 061 350 žmonių, iš kurių 1 040 žuvo per pastarąsias 24 valandas.
