Artėjantis lūžio momentas: netrukus Indijai teks rinktis tarp JAV ir Rusijos

JAV prezidentas padvigubino Indijai taikomus muitus iki 50 proc. ir perspėjo, kad šalys, bendradarbiaujančios su Kremliumi, bus nubaustos.
Šiuo žingsniu jis tikisi sustabdyti Rusijos naftos pardavimus ir priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sutikti su paliaubomis Ukrainoje.
Praėjusią savaitę D. Trumpas jau buvo paskelbęs 25 proc. muitus Indijai ir grasino papildomomis „baudomis“, jei ši toliau pirks rusišką naftą.
„Indijai nerūpi, kiek žmonių žūsta Ukrainoje“
Indija, kaip ir Brazilija, kita šalis, palaikanti glaudžius ryšius su Kremliumi, dabar susiduria su vienais didžiausių muitų pasaulyje.
Rugpjūčio 4 d. „Truth Social“ platformoje JAV prezidentas rašė: „Jiems [Indijai] nerūpi, kiek žmonių žūsta Ukrainoje dėl Rusijos karo mašinos.“
„Indija ne tik perka didelius kiekius Rusijos naftos, bet ir didelę jos dalį perparduoda atviroje rinkoje, siekdama pelno“, – pridūrė jis.
Modi anksčiau buvo „tikras Trumpo draugas“
Šis spaudimas nustebino Indijos premjerą N. Modi.
Visai neseniai JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as su šeima lankėsi N. Modi rezidencijoje Delyje. Per balandžio mėnesio vizitą buvo kalbama apie dvišalės prekybos sutartį ir darytą pažangą šiuo klausimu.
Kiek anksčiau, per savo kelionę į Indiją, D. Trumpas N. Modi vadino „tikru draugu“.
Dabar N. Modi atsidūrė keblioje padėtyje. Rusijos nafta – pigiausia rinkoje, o pati Rusija – senas, patikimas partneris, dešimtmečius rėmęs Indiją.
Tačiau svarbiausia, N. Modi, investavęs daug asmeninio autoriteto į Indijos ir JAV santykių gerinimą, negali leisti D. Trumpui spręsti apie šalies nacionalinius interesus.
Buvęs užsienio reikalų ministras Shyamas Saranas laikraštyje „The Indian Express“ atspindėjo daugelio Indijos komentatorių nuotaikas: „Indija negali leisti jokiai šaliai turėti veto teisės spręsti, su kuo ji gali ar negali bendradarbiauti.“
D. Trumpo tono pasikeitimas šokiravo Delį. Buvęs opozicinės Kongreso partijos atstovas spaudai Sanjay Jha teigė, kad N. Modi klaidingai įvertino savo santykius su D. Trumpu ir dabar yra „gąsdinamas bei spaudžiamas į kampą“.
„Kai Trumpas siekė antros kadencijos, Modi pažeidė visus diplomatinius protokolus, agituodamas už jį Indijos diasporai JAV“, – sakė S. Jha laikraščiui „The Times“.
Ir pridūrė: „Tai buvo precedento neturintis žingsnis. Jis tikėjosi, kad tai atneš naudą Indijai, bet dabar Trumpas jam ištraukė kilimą iš po kojų.“
Indija Trumpo veiksmus vadina „nepagrįstais ir neprotingais“
Iš „strateginio partnerio“ Indija tapo viena pagrindinių D. Trumpo muitų aukų. Kinijai taikomas 30 proc. tarifas, Filipinams ir Indonezijai – 19 proc., Bangladešui – 18 proc., Vietnamui – 20 proc., Japonijai – 15 proc.
JAV yra didžiausia Indijos prekių ir paslaugų rinka. Eksportui sumažėjus 30 proc., Indijos BVP augimas galėtų sumažėti 2 procentiniais punktais.
Rugpjūčio 5 d., po kelių dienų tylos, Indijos užsienio reikalų ministerija išplatino pareiškimą, D. Trumpo veiksmus pavadindama „nepagrįstais ir neprotingais“.
Pareiškime pažymėta, kad pernai ES prekyba su Rusija gerokai viršijo Indijos prekybą. „Kalbant apie Jungtines Valstijas, jos ir toliau importuoja iš Rusijos urano heksafluoridą savo branduolinei pramonei, paladį elektromobiliams, trąšas ir chemines medžiagas“, – teigiama jame.
Vieniems atrodo, kad D. Trumpo spaudimas susilpnino N. Modi pozicijas šalies viduje, kiti tai vertina kaip galimybę.
Harshas Pantas, Strateginių studijų programos vadovas iš „Observer Research Foundation“, teigia: „Kuo garsiau Trumpas kritikuoja Modi, tuo labiau indų visuomenė telkiasi aplink jį. Modi – labai pragmatiškas. Jis supranta JAV svarbą ir neleis, kad tai paveiktų jį asmeniškai. Tačiau tai iš esmės keičia Indijos ir JAV santykių pobūdį.“
Todėl N. Modi vargu ar atsisakys pirkti rusišką naftą vien tam, kad nuramintų D. Trumpą. Atsisakyti ilgalaikių santykių su Rusija, prasidėjusių dar Šaltojo karo metais, Indija neketina.
Kai kurie „nuolaidžiavimo lobistai“ Delyje siūlo N. Modi pataikauti D. Trumpui ir nusileisti, nes santykiai su JAV esą per svarbūs, kad jais būtų rizikuojama.
Tačiau netrūko analitikų, raginančių N. Modi nepasiduoti. Vienas jų, Pratapas Bhanu Mehta, D. Trumpo politiką pavadino „imperialistine“ ir rašė: „Kapituliacija prieš šią kylančią Amerikos imperiją – tai Indijos orumo ir interesų išdavystė.“
Indijos premjeras sako pasikalbėjęs telefonu savo draugu Putinu
Indijos ministras pirmininkas N. Modi pareiškė, kad rugpjūčio 8 d. kalbėjosi telefonu su V. Putinu. Kartu jie aptarė klausimus, susijusius su Ukraina ir būdus stiprinti dvišalius ryšius.
„Turėjau labai gerą ir išsamų pokalbį su savo draugu prezidentu Putinu. Padėkojau jam už naujausių įvykių Ukrainoje pasidalijimą“, – socialiniuose tinkluose paskelbė N. Modi.
„Laukiu, kada vėliau šiais metais galėsiu priimti prezidentą Putiną Indijoje“, – sakė jis.
Rusija siūlo Kinijai naftą su nuolaida: bando atsverti Indijos praradimą
Maža to, Rusijos naftos gamintojai šiuo metu bando nukreipti į Kiniją Urals naftos tiekimą, kurią anksčiau pirkdavo Indija, pranešė agentūrai „Bloomberg“ su situacija susipažinę prekybininkai.
Agentūros teigimu, Rusijos nafta siūloma su nuolaidomis valstybinėms ir privačioms Kinijos naftos perdirbimo gamykloms, o pastarosios rodo susidomėjimą. Kalbama apie naftą, kuri bus pristatyta spalio mėnesį iš vakarinių Rusijos uostų.
Kinams jos kaina sumažinta 1 JAV doleriu už barelį, pranešė „Bloomberg“ šaltiniai. Jų teigimu, kroviniai siūlomi su Rusija susijusių prekybininkų, tokių kaip „Litasco“ – pagrindinė „Lukoil“ prekybos bendrovė, leidžianti išlaikyti ryšius su tarptautinėmis rinkomis, net kai tiesioginis Rusijos eksportas apribotas.
Anksčiau didžioji dalis Urals naftos buvo eksportuojama į Indiją, kuri nuo karo pradžios birželio mėn. padidino pirkimus iš Rusijos daugiau nei 20 kartų ir importavo apie 2 mln. barelių per dieną.
Tačiau Indijos valstybinės naftos perdirbimo gamyklos pradėjo atsisakyti sandorių su Rusijos naftos bendrovėmis po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė dekretą dėl 25 proc. muito mokesčio Indijos prekėms už energetinį bendradarbiavimą su Maskva.
