Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Trumpas užsimanė, kad japonai važinėtų dideliais pikapais: ekspertai gūžčioja pečiais

2025-08-07 07:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 07:01

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Japonija turės importuoti „Ford“ F-150 pikapus – vienus populiariausių amerikietiškų visureigių. Tačiau šis komentaras tik dar labiau išryškino nesutarimus tarp Vašingtono ir Tokijo dėl neseniai paskelbto prekybos susitarimo, kurio detalės iki šiol lieka neaiškios.

Ford F-150 Tremor (nuotr. gamintojo)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Japonija turės importuoti „Ford“ F-150 pikapus – vienus populiariausių amerikietiškų visureigių. Tačiau šis komentaras tik dar labiau išryškino nesutarimus tarp Vašingtono ir Tokijo dėl neseniai paskelbto prekybos susitarimo, kurio detalės iki šiol lieka neaiškios.

REKLAMA
0

„Jie priima mūsų automobilius“, – sakė D. Trumpas interviu televizijai CNBC, paminėdamas, kad „Ford F-150“ Japonijoje sulauks sėkmės. Vis dėlto ekspertai abejoja, ar tokio dydžio automobiliai, kurių plotis viršija du metrus, galėtų prigyti šalyje, kurioje daugelis kelių siauresni nei keturi metrai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Trumpo komentarai pasirodė tuo metu, kai Japonijos vyriausybės derybininkas Rjosei Akazava lankėsi Vašingtone, siekdamas įtvirtinti pažadą sumažinti automobilių ir jų dalių importo muitus nuo dabartinių 27,5 proc. iki 15 proc. Ši riba susideda iš ankstesnio 2,5 proc. tarifo ir papildomo 25 proc. mokesčio, kurį įvedė Trumpas.

REKLAMA

Tačiau Japonijos derybininkai baiminasi, kad šis pažadas gali likti neįgyvendintas. Pasak Akazavos, derybose vis dar neaišku, ar 15 proc. tarifas būtų nauja viršutinė riba, ar papildomas mokestis jau galiojantiems muitams. Dar daugiau painiavos įnešė neseniai paskelbtas JAV prezidento įsakymas, kuris nurodo, kad 15 proc. riba taikoma tik Europos Sąjungai, o ne Japonijai.

REKLAMA
REKLAMA

„Turime aptarti daugybę techninių detalių“, – spaudos konferencijoje sakė Akazava. Tuo metu Japonijos ministras pirmininkas Šigeru Išiba pripažino, kad įgyvendinti susitarimą yra kur kas sunkiau nei jį pasirašyti.

Nepaisant Trumpo pastangų populiarinti amerikietiškus automobilius Japonijoje, dauguma analitikų sutaria, kad JAV automobilių nepopuliarumas šioje rinkoje yra nulemtas ne prekybos barjerų, o kultūrinių ir techninių ypatumų. Japonijos kelių infrastruktūra ir vairavimo įpročiai labiau pritaikyti mažesniems automobiliams – daugiau nei pusė namų ūkių renkasi itin kompaktiškus modelius, kurių plotis neviršija 1,5 metro.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar daugiau diskusijų sukėlė Trumpo pasisakymas apie 550 mlrd. JAV dolerių vertės investicinį paketą, kurį jis pavadino „sutarties premija“. Esą šie pinigai esą priklauso JAV ir bus investuojami šalies viduje. Tačiau Japonijos pusė akcentuoja, kad tik 1–2 proc. šios sumos sudarys realios investicijos – likusi dalis bus suteikta paskolų ar garantijų forma, o sprendimus priims privačios įmonės.

„Tikslas – kurti tiekimo grandinę JAV teritorijoje, bet investicijos bus daromos tik tuomet, kai jos bus naudingos ir Japonijai“, – pabrėžė Akazava.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų