Trumpo ir Putino susitikimas: JAV svarsto į Aliaską pakviesti ir Zelenskį

Šaltiniai sako, kad joks vizitas nėra galutinai suderintas ir kad neaišku, ar V. Zelenskis galiausiai atvyks į susitikimą Aliaskoje. Tačiau tai lieka absoliučiai įmanoma, sako jie.
„Visi labai tikisi, kad tai įvyks“, – sako vienas pareigūnas.
Paklaustas, ar JAV oficialiai pakvietė V. Zelenskį į Aliaską, aukštas Baltųjų rūmų pareigūnas atsakė: „Prezidentas išlieka atviras trišaliam aukščiausiojo lygio susitikimui su abiem lyderiais. Šiuo metu Baltieji rūmai daugiausia dėmesio skiria prezidento V. Putino prašomo dvišalio susitikimo planavimui“.
Ukrainos vyriausybė neatsakė į minėto leidinio prašymą pateikti komentarą.
D. Trumpas penktadienį paskelbė, kad rugpjūčio 15 d. Aliaskoje susitiks su V. Putinu. Susitikimas bus naujausias žingsnis JAV pastangose užbaigti karą Ukrainoje.
Kodėl Trumpas ir Putinas susitiks Aliaskoje? Skelbia pagrindines priežastis
The Times“ įvardijo galimas priežastis, kodėl JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino susitikimas vyks penktadienį, rašo UNIAN. Susitikimas numatytas kitą penktadienį.
Po žinių apie susitikimo vietą šios valstijos gubernatorius respublikonas Mike‘as Dunleavy buvo labiausiai susijaudinęs.
„Aliaska yra strategiškai svarbiausia vieta pasaulyje: ji yra Šiaurės Amerikos ir Azijos kryžkelėje, šiaurėje – Arkties vandenynas, o pietuose – Ramusis vandenynas. tik dvi mylios skiria Rusiją nuo Aliaskos – jokia kita vieta neatlieka tokio svarbaus vaidmens mūsų nacionalinei gynybai, energetiniam saugumui ir lyderystei Arkties regione“, – tuomet sakė M. Dunleavy.
Straipsnyje teigiama, kad, skirtingai nuo kitų svarstytų susitikimo vietos variantų, aukščiausiojo lygio susitikimas JAV teritorijoje suteikia V. Putinui dar vieną svarbų pranašumą: jis nerizikuoja būti suimtas pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo išduotą arešto orderį, nes JAV nepripažįsta šios Hagoje įsikūrusios institucijos jurisdikcijos.
Be to, Aliaska kadaise buvo Rusijos žemė. Anot leidinio, kadangi būsimame susitikime greičiausiai bus svarstomas Maskvos ir Kyjivo „apsikeitimas teritorijomis“, V. Putinas turės progą prisiminti savo tolimo pirmtako imperatoriaus Aleksandro II sprendimą 1867 m. parduoti Aliaską Amerikai už 7,2 mln. dolerių.
„Nuo seniausių laikų konkuruojančių imperatorių, karalių ir generolų susitikimo vietos pasirinkimas turėjo didelę simbolinę reikšmę. Tai ypač būdinga JAV prezidentų ir Sovietų Sąjungos, o vėliau Rusijos vadovų susitikimams“, – pabrėžia žurnalistas Peteris Conrady.
D. Trumpui svarbu, kad V. Putinas keliauja į JAV, o ne atvirkščiai, nepaisant septynių valandų skrydžio. Jam, kaip šeimininkui, taip pat teko privilegija pirmajam paskelbti apie susitikimą.
Kremlius netrukus patvirtino aukščiausiojo lygio susitikimą, pavadindamas Aliaskos pasirinkimą „gana logišku“ ir pakviesdamas D. Trumpą į atsakomąjį susitikimą Rusijoje – Maskvoje arba galbūt Vladivostoke. Ten, pasak Rusijos pusės, lyderiai galėtų aptarti ekonominį bendradarbiavimą pasienio regionuose.
