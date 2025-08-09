Paskelbta, kada naujasis Lenkijos prezidentas apsilankys Baltuosiuose rūmuose

Kvietimas buvo išsiųstas kartu su JAV prezidento sveikinimo žinute K. Nawrockio inauguracijos proga trečiadienį, teigiama pranešime.
Dešiniųjų konservatorių atstovas ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko politinis oponentas, yra atviras Trumpo gerbėjas.
42-jų istorikas formaliai yra nepriklausomas, tačiau laikomas artimu nacionalistinei Teisės ir teisingumo partijai (PiS). Birželio pradžioje jis minimalia persvara laimėjo antrąjį prezidento rinkimų turą.
D. Trumpas politikos naujoką pasaulio arenoje K. Nawrockį jau priėmė gegužę per Lenkijos prezidento rinkimų kampaniją. Po to Baltieji rūmai paskelbė nuotrauką, kurioje abu vyrai Ovaliajame kabinete laiko iškeltus nykščius.
Ekspertų vertinimu, šis vizitas ir nuotrauka buvo tuomet padidino K. Nawrockio šansus laimėti rinkimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!