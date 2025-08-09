Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Paskelbta, kada naujasis Lenkijos prezidentas apsilankys Baltuosiuose rūmuose

2025-08-09 14:37 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 14:37

Naujasis Lenkijos naujasis nacionalistinių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis gavo kvietimą susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu per darbo vizitą Baltuosiuose rūmuose kitą mėnesį, šeštadienį pranešė Lenkijos prezidento administracija.

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)

Naujasis Lenkijos naujasis nacionalistinių pažiūrų prezidentas Karolis Nawrockis gavo kvietimą susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu per darbo vizitą Baltuosiuose rūmuose kitą mėnesį, šeštadienį pranešė Lenkijos prezidento administracija.

REKLAMA
0

Kvietimas buvo išsiųstas kartu su JAV prezidento sveikinimo žinute K. Nawrockio inauguracijos proga trečiadienį, teigiama pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dešiniųjų konservatorių atstovas ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko politinis oponentas, yra atviras Trumpo gerbėjas.

REKLAMA
REKLAMA

42-jų istorikas formaliai yra nepriklausomas, tačiau laikomas artimu nacionalistinei Teisės ir teisingumo partijai (PiS). Birželio pradžioje jis minimalia persvara laimėjo antrąjį prezidento rinkimų turą.

REKLAMA

D. Trumpas politikos naujoką pasaulio arenoje K. Nawrockį jau priėmė gegužę per Lenkijos prezidento rinkimų kampaniją. Po to Baltieji rūmai paskelbė nuotrauką, kurioje abu vyrai Ovaliajame kabinete laiko iškeltus nykščius.

Ekspertų vertinimu, šis vizitas ir nuotrauka buvo tuomet padidino K. Nawrockio šansus laimėti rinkimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų