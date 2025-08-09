Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

ES pasveikino Armėnijos ir Azerbaidžano taikos susitarimą

2025-08-09 12:14 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 12:14

Europos Sąjungos (ES) vadovai Ursula von der Leyen ir Antonio Costa palankiai įvertino JAV tarpininkaujant pasiektą Armėnijos ir Azerbaidžano susitarimą ir paragino jį greitai įgyvendinti.

Armėnija ir Azerbaidžanas sutarė nutraukti kovas, Trumpas juokauja: „Jei ne, paskambinkite man ir aš viską išspręsiu“ (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungos (ES) vadovai Ursula von der Leyen ir Antonio Costa palankiai įvertino JAV tarpininkaujant pasiektą Armėnijos ir Azerbaidžano susitarimą ir paragino jį greitai įgyvendinti.

0

Krikščionių dominuojama Armėnija ir musulmoniškasis Azerbaidžanas ilgą laiką nesutarė dėl sienos ir etninių anklavų statuso viena kitos teritorijose.

Šios šalys du kartus kariavo dėl Kalnų Karabacho regiono, kurį Azerbaidžanas atkovojo iš Armėnijos per staigų 2023 metų puolimą, tai išprovokavo daugiau nei 100 tūkst. etninių armėnų išvykimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Penktadienį Baltuosiuose rūmuose pasirašytas susitarimas yra „svarbus žingsnis (...), atveriantis kelią ilgalaikiam, tvariam taikos procesui abiejose šalyse ir visame regione“, penktadienį vėlai vakare bendrame pareiškime teigė Europos Komisijos ir ES Tarybos pirmininkai.

„Dabar svarbu užtikrinti, kad sutartos priemonės būtų įgyvendintos laiku, siekiant garantuoti nuolatinę ir nepertraukiamą pažangą siekiant visiško normalizavimo“, – pridūrė jie.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad Armėnija ir Azerbaidžanas įsipareigojo „amžinai nutraukti visus karo veiksmus, atverti prekybą, keliones ir diplomatinius santykius bei gerbti viena kitos suverenumą ir teritorinį vientisumą“.

