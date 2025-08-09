ES pasveikino Armėnijos ir Azerbaidžano taikos susitarimą

Krikščionių dominuojama Armėnija ir musulmoniškasis Azerbaidžanas ilgą laiką nesutarė dėl sienos ir etninių anklavų statuso viena kitos teritorijose.
Šios šalys du kartus kariavo dėl Kalnų Karabacho regiono, kurį Azerbaidžanas atkovojo iš Armėnijos per staigų 2023 metų puolimą, tai išprovokavo daugiau nei 100 tūkst. etninių armėnų išvykimą.
Penktadienį Baltuosiuose rūmuose pasirašytas susitarimas yra „svarbus žingsnis (...), atveriantis kelią ilgalaikiam, tvariam taikos procesui abiejose šalyse ir visame regione“, penktadienį vėlai vakare bendrame pareiškime teigė Europos Komisijos ir ES Tarybos pirmininkai.
„Dabar svarbu užtikrinti, kad sutartos priemonės būtų įgyvendintos laiku, siekiant garantuoti nuolatinę ir nepertraukiamą pažangą siekiant visiško normalizavimo“, – pridūrė jie.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad Armėnija ir Azerbaidžanas įsipareigojo „amžinai nutraukti visus karo veiksmus, atverti prekybą, keliones ir diplomatinius santykius bei gerbti viena kitos suverenumą ir teritorinį vientisumą“.
