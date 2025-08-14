Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos saugumo tarnybos dėl diversijos aktų sulaikė jauną ukrainietį

2025-08-14 11:49 / šaltinis: BNS
2025-08-14 11:49

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė 17-metį ukrainietį, kuris, kaip įtariama, praėjusią savaitę išniekino paminklą Antrojo pasaulinio karo metais ukrainiečių nacionalistų nužudytiems lenkams atminti ir įvykdė kitus diversijos aktus.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė 17-metį ukrainietį, kuris, kaip įtariama, praėjusią savaitę išniekino paminklą Antrojo pasaulinio karo metais ukrainiečių nacionalistų nužudytiems lenkams atminti ir įvykdė kitus diversijos aktus.

0

Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas trečiadienį sakė, kad šis paauglys yra naujausias pavyzdys, kai jaunas ukrainietis ar baltarusis pasamdomas Rusijos vardu Lenkijoje vykdyti tokius veiksmus, siekiant sukelti socialinę ir diplomatinę įtampą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministro pirmininko biure surengtoje spaudos konferencijoje, vykusioje po Europos vadovų diskusijų dėl taikos Ukrainoje, D. Tuskas sakė, kad ukrainiečių ir lenkų konflikto kurstymas dažnai yra užsienio žvalgybos operacijų rezultatas.

„Šiandien ABW sulaikė jauną ukrainietį, kuris kaltinamas diversijos veiksmais“, – teigė D. Tuskas ir pridūrė, kad tai ne pirmas toks atvejis. Jis sakė, kad sulaikytojo veiksmai apėmė priešiškų užrašų ir atvaizdų ant paminklų dėjimą, kurie buvo niekinantys, žeminantys ir menkinantys Lenkijos orumą.

Jis taip pat sakė, kad Rusijos pastangomis organizuoti diversiją Lenkijoje siekiama skatinti konfliktą tarp Lenkijos ir Ukrainos.

Už specialiąsias tarnybas atsakingo ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis (Jacekas Dobžynskis) socialiniame tinkle „X“ teigė, kad sulaikytasis ant pastatų ir paminklų Varšuvoje, vakariniame Vroclavo mieste ir pietrytiniame Domostavos mieste iškabino Stepano Banderos vėliavas ir šūkius, propaguojančius nacistinę ideologiją.

Praėjusią savaitę jis išniekino Voluinės žudynių paminklą, išpiešdamas S. Banderos vėliavą ir užrašą ukrainiečių kalba „Šlovė UPA“.

Banderos vėliavos – raudonai juodos spalvos vėliavos, simbolizuojančios kovą už Ukrainos nepriklausomybę, kurias taip pat naudoja Ukrainos nacionalistai iš Ukrainos sukilėlių armijos (UPA).

J. Dobrzynskis sakė, kad vyksta teisminis procesas, o bylą prižiūri Nacionalinė prokuratūra. Specialiąsias tarnybas koordinuojantis ministras Tomaszas Siemoniakas taip pat pranešė apie sulaikymą „X“, teigdamas, kad sulaikytasis savo veiksmais siekė išprovokuoti įtampą tarp lenkų ir ukrainiečių.

