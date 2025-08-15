Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pasveikino Korėjos Respubliką nacionalinės šventės proga

2025-08-15 14:26 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 14:26

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda pasveikino Korėjos Respublikos prezidentą Lee Jae Myungą ir visus šios šalies žmones nacionalinės šventės – 80-ųjų Nacionalinio išsivadavimo dienos bei Korėjos Respublikos įkūrimo metinių proga.

Gitanas Nausėda. ELTA / Ervin Rauluševičius

Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda pasveikino Korėjos Respublikos prezidentą Lee Jae Myungą ir visus šios šalies žmones nacionalinės šventės – 80-ųjų Nacionalinio išsivadavimo dienos bei Korėjos Respublikos įkūrimo metinių proga.

REKLAMA
0

„Džiaugiuosi, kad Korėjos Respublika – viena iš svarbiausių Lietuvos bendraminčių partnerių Indijos ir Ramiojo vandenynų regione. Mūsų draugiškos valstybės vysto prasmingą dvišalį dialogą, kurį esame pasiryžę ir toliau stiprinti, plėtodami bendras iniciatyvas, ypač aukštųjų technologijų, gynybos bei energetinio saugumo srityse“, – Prezidentūros išplatintame pranešime spaudai cituojamas G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prezidentas išreiškė viltį, kad per ateinančius metus Lietuva ir Korėjos Respublika dar labiau stiprins dvišalį politinį, ekonominį, kultūrinį ir akademinį bendradarbiavimą, kuriantį tvirtą pamatą strateginei šalių partnerystei ateityje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak G. Nausėdos, euroatlantinis bei Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono saugumas yra tarpusavyje susiję, kylančios grėsmės panašios, todėl bendradarbiavimas ir solidarumas – ypač svarbūs.

REKLAMA

„Esame dėkingi Jūsų šaliai už skirtą paramą Ukrainai – turime ir toliau vieningai ginti demokratines vertybes ir pagarbą tarptautinėmis taisyklėmis grįstai pasaulio tvarkai. Reiškiame solidarumą su Korėjos Respublika dėl Šiaurės Korėjos keliamų grėsmių regiono ir pasaulio saugumui“, – rašoma prezidento sveikinime.

G. Nausėda palinkėjo Korėjos Respublikos prezidentui ir visiems šalies žmonėms visokeriopos sėkmės kuriant savo šalies ateitį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų