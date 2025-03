Po skandalingų Trumpo pasiuntinio pareiškimų apie Ukrainą – JAV viceprezidento reakcija

„Steve'as Witkoffas yra puikus žmogus, atliekantis neįtikėtiną darbą. Žmonės, kurie ant pikti, pyksta dėl to, kad jam sekasi ten, kur jiems 40 metų nesisekė“, – socialiniame tinkle „X“ rašė JD Vance'as.

„Pasirodo, kad daug diplomatijos dalykų priklauso nuo paprasto įgūdžio – nebūti idiotu“, – pridėjo jis.

Steve Witkoff is a great guy doing an incredible job. The people sniping at him are mad that he is succeeding where they failed for 40 years.



Turns out a lot of diplomacy boils down to a simple skill: don’t be an idiot.

