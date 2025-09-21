Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Permainos Baltarusijoje: vaikams pristatomos „draugiškos šalys“, Lietuvos tarp jų nėra

2025-09-21 21:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-21 21:30

Baltarusijos švietimo ministerija perrašė vaikų darželiuose naudojamus vadovėlius – iš naujo sudėtas „draugiškų šalių“ sąrašas ir pakeista kai kurių pamokų tematika. Jei anksčiau darželinukai mokėsi apie kaimynines Europos valstybes, dabar akcentuojama Rusija, Kuba, Venesuela ir Vidurinės Azijos šalys.

Vadovėlių permainos Baltarusijoje: vaikams pristatomos „draugiškos šalys“ (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos švietimo ministerija perrašė vaikų darželiuose naudojamus vadovėlius – iš naujo sudėtas „draugiškų šalių" sąrašas ir pakeista kai kurių pamokų tematika. Jei anksčiau darželinukai mokėsi apie kaimynines Europos valstybes, dabar akcentuojama Rusija, Kuba, Venesuela ir Vidurinės Azijos šalys.

3

Naujajame Baltarusijos ikimokyklinio ugdymo „Pasaulis, kuriame aš gyvenu“ vadovėlio skyriuje, galima atrasti šalių sąrašą, kurias Baltarusija vadina draugiškomis valstybėmis, rašo „Zerkalo“.

Į šį sąrašą patenka tokios šalys kaip Rusija, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Kuba, Venesuela, Kinija, Tadžikistanas ir Egiptas.

Pavyzdžiui, pamoką apie Turkmėnistaną ir Uzbekistaną siūloma pradėti taip: „Šiandien pakalbėsime apie Turkmėnistaną ir Uzbekistaną. Tai šalys, su kuriomis Baltarusiją sieja stipri draugystė.“

Tada auklėtoja turėtų parodyti vaikams Turkmėnistano vėliavą ir paaiškinti: „Tai Turkmėnistano valstybinė vėliava. Kaip ji atrodo? Kokias spalvas matote?“

„Vėliava žalia, su vertikalia raudonos spalvos juosta ir ornamentais. Apačioje juosta papuošta alyvmedžio šakelėmis, dešinėje – žvaigždės ir pusmėnulis. Žalia spalva simbolizuoja gyvenimą ir džiaugsmą. Turkmėnistano gamtos simboliai – arklys, kupranugaris. Dabar prisiminkime baltarusių gamtos simbolius. Pavadinkite juos“, – rašoma vadovėlyje.

56-ajame puslapyje pateikiama pamoka apie Kubą ir Venesuelą: „Šiandien leisimės į kelionę po tolimas šalis – Kubą ir Venesuelą. Su šiomis šalimis Baltarusija palaiko draugiškus santykius. Kuba – viena didžiausių pasaulio salų, savo forma primenanti kriauklę.“

Pamokos metu pristatoma ir šios šalies vėliava.

„Visos Žemės žmonės draugauja“

Perrašytame vadovėlyje yra ir apibendrinamasis skyrius „Visos Žemės žmonės draugauja“. Jame vaikams siūloma pasikalbėti apie žinomas šalis, Baltarusijoje gyvenančių tautybių įvairovę, pabėgėlius ir toleranciją. Kalbant apie pabėgėlius, minimos Afganistanas, Ukraina, Libija, Libanas.

Vadovėlyje pateikiamas klausimas, kurį auklėtojas turi užduoti vaikams: „Kas yra pabėgėliai?“ (Atsakymas: žmonės, kurie buvo priversti palikti savo šalį dėl karo ar bado.)

„Pabėgėliai buvo priversti palikti savo namus ir artimuosius, išvykti į kitą šalį. Baltarusijoje prieglobstį rado pabėgėliai iš Afganistano, Ukrainos, Libano, Libijos ir kitų šalių“, – teigiama vadovėlyje.

