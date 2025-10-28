Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas: tarnybų bendradarbiavimas jau davė rezultatą dėl oro uostų

2025-10-28 08:38 / šaltinis: BNS
2025-10-28 08:38

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad nepaisant iš Baltarusijos atskrendančių kontrabandinių balionų, Vilniaus oro uostas pirmadienio vakarą ir naktį nebuvo uždarytas dėl glaudesnio institucijų bendradarbiavimo.

Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis (nuotr. Elta)

Pasak patarėjo, po naujausių sprendimų „Oro navigacijos" specialistai turi galimybę stebėti kontrabandinių balionų judėjimą Lietuvoje ir spręsti, ar jie išties skrenda link oro uostų.

Pasak patarėjo, po naujausių sprendimų „Oro navigacijos“ specialistai turi galimybę stebėti kontrabandinių balionų judėjimą Lietuvoje ir spręsti, ar jie išties skrenda link oro uostų.

„Duoda rezultatą vakar priimta priemonė, kai „Oro navigacijos“ specialistai tiesiogiai dalyvauja Karinių oro pajėgų Oro stebėjimo centre ir stebi situaciją danguje“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.

„Manau, kad tai bus viena efektyvesnių priemonių, kad padėtume labai tiksliai nustatyti tuos balionų maršrutus, kad išvengtume ilgalaikio oro uosto uždarymo“, – pridūrė jis.

Anot D. Matulionio, iki šiol „Oro navigacijos“ specialistai nematė pilno Lietuvos oro erdvės vaizdo, nes jų turimi radarai yra kitokie.

„Jeigu bus kiek galima glaudus bendradarbiavimas tarp šių dviejų institucijų, daugeliu atvejų galėsime išvengti tokių ekscesų, kurie buvo pastarąją savaitę uždarant oro uostus po keturias, šešias, aštuonias valandas“, – teigė prezidento patarėjas.

BNS rašė, kad praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės neribotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.

