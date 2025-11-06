 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tūkstančiams vilkikų įstrigus Baltarusijoje valdžia tikisi atidaryti Šalčininkų punktą dar šią savaitę

2025-11-06 12:31 / šaltinis: BNS
2025-11-06 12:31

Baltarusijoje įstrigus maždaug 5 tūkst. Lietuvos vilkikų bei puspriekabių, o Minskui draudžiant jų judėjimą per šalį, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas sako, kad vežėjams jau šią savaitę gali būti atidarytas laikinai uždarytas Šalčininkų pasienio punktas. 

Pasienis su Baltarusija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Baltarusijoje įstrigus maždaug 5 tūkst. Lietuvos vilkikų bei puspriekabių, o Minskui draudžiant jų judėjimą per šalį, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas sako, kad vežėjams jau šią savaitę gali būti atidarytas laikinai uždarytas Šalčininkų pasienio punktas. 

1

„Toks sanitarinis koridorius yra bandomas kurti, kad Lietuvos ir Europos Sąjungos registracijos vilkikai galėtų grįžti į Lietuvą. Kaip žinia, Baltarusija padarė tokią tvarką, kad jie galėtų grįžti tik per tą pasienio punktą, per kurį įvažiavo. Todėl ta problematika ir yra“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasiektas susitarimas, kad bus stengiamasi tai padaryti kaip tik įmanoma greičiau. Tikimės, kad šią savaitę, nes norisi, kad savi vilkikai kuo greičiau grįžtų namo“, – pridūrė jis.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius Žinių radijui ketvirtadienį taip pat sakė, kad vežėjams siekiama atverti laikinai uždarytą Šalčininkų pasienio postą, prie kurio, anot jo, iš Baltarusijos pusės laukia apie 500 transporto priemonių.

Premjerė trečiadienį teigė, kad Lietuva kreipsis į Minską, kad šis leistų vilkikams grįžti į Lietuvą, o V. Kondratovičius užsiminė ir apie svarstymus padidinti iš dalies veikiančio Medininkų pasienio punkto pralaidumą.

Dėl Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte, abiejuose laikinai uždarytuose punktuose iš Baltarusijos pusės ketvirtadienį laukia apie 1,2 tūkst. vilkikų ir puspriekabių, iš jų vien Šalčininkų–Benekainių punkte – apie 400.

