Nufilmuota: patekėjo ryškiausia metų superpilnatis, kitaip – bebro mėnulis

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Karakase iš už kalvos kyla mėnulis ir tai ne eilinė pilnatis, o vadinamasis bebro mėnulis – labiausiai prie žemės priartėjęs, dėl to didžiausias mėnulis šiais metais.
„Šis supermėnulis patekėjo jaučio ženkle. Jautis, įžemina mus, suteikia saugumo ir energijos, kad galėtume įgyvendinti savo norus“, – sakė Karakaso gyventoja Melanie Primera.
Supermėnulio reiškinys įvyksta, kai mėnulis priartėja arčiausiai prie žemės, todėl Žemės palydovas atrodo didesnis ir ryškesnis.
„Mes sekame mėnulio fazes, stebime kalendorių, kada patekės pilnatis. Nesvarbu kur esame, pagal pilnatį planuojame savo pasivaikščiojimus lauke ar net atostogas. Visada norime pasigrožėti pilnatimi“, – aiškino Karakaso gyventoja Alejandra Lopez.
Ši superpilnatis pavadinta bebro vardu, nes lapkričio mėnesį bebrai aktyviai ruošia savo guolius ir kaupia maistą žiemai.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.