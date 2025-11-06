 
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ši ką tik prasidėjusi pilnatis – ypatinga: štai kas laukia

2025-11-06 15:49
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 15:49

Vakar visame pasaulyje pasirodė 2025 metų „supermėnuliu“ įvardijama pilnatis. Kadangi ne vienam smalsu, kodėl ši pilnatis taip vadinama, dalijamės paaiškinimu su jumis.

Mėnulio pilnatis: atsakymas, ar tai mus veikia (nuotr. SCANPIX)

0

Šiaurės Amerikoje lapkričio pilnatis tradiciškai vadinama „Bebrų mėnuliu“, nes šiuo metų laiku bebrai tampa ypač aktyvūs, ruošdamiesi žiemai.

Pagal „Farmer’s Almanac“, šią pilnatį kai kur dar vadina ir „Šalčio mėnuliu“, rašoma space.com.

Didesnė ir ryškesnė pilnatis

Šis „supermėnulis“ pasirodė vakar dienos naktį – likus vos kelioms valandoms prieš pasiekiant artimiausią tašką Žemei savo elipsinėje orbitoje.

Šis taškas vadinamas perigėjumi, todėl šįkart lapkričio pilnatis buvo ne tik ypatingai šviesi, bet ir pati didžiausia šiemet.

Nors terminas „supermėnulis“ nėra oficialus astronominis apibrėžimas, juo vadinamos pilnatys, kurios įvyksta, kai Mėnulis yra ne toliau nei 90 proc. nuo perigėjaus.

Tokiais atvejais jis gali atrodyti iki 14 proc. didesnis ir 30 proc. ryškesnis nei įprasta pilnatis.

