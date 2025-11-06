Ši ką tik prasidėjusi pilnatis – ypatinga: štai kas laukia

Šiaurės Amerikoje lapkričio pilnatis tradiciškai vadinama „Bebrų mėnuliu“, nes šiuo metų laiku bebrai tampa ypač aktyvūs, ruošdamiesi žiemai.
Pagal „Farmer’s Almanac“, šią pilnatį kai kur dar vadina ir „Šalčio mėnuliu“, rašoma space.com.
Didesnė ir ryškesnė pilnatis
Šis „supermėnulis“ pasirodė vakar dienos naktį – likus vos kelioms valandoms prieš pasiekiant artimiausią tašką Žemei savo elipsinėje orbitoje.
Šis taškas vadinamas perigėjumi, todėl šįkart lapkričio pilnatis buvo ne tik ypatingai šviesi, bet ir pati didžiausia šiemet.
Nors terminas „supermėnulis“ nėra oficialus astronominis apibrėžimas, juo vadinamos pilnatys, kurios įvyksta, kai Mėnulis yra ne toliau nei 90 proc. nuo perigėjaus.
Tokiais atvejais jis gali atrodyti iki 14 proc. didesnis ir 30 proc. ryškesnis nei įprasta pilnatis.
