Parodė, kas Lietuvos danguje dėjosi naktį: tai pamatyti pavyksta ne visiems

Dažniau pakeliantiems akis į dangų tai atsiperka – galite išvysti tai, ko galbūt net nesitikite, ir užfiksuoti net rečiau pastebimus reiškinius.
Pasirodė Mėnulio halas
„Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ pasidalintomis Mėnulio halo nuotraukomis persidaliję „Orai ir klimatas Lietuvoje“ paaiškino, ką verta žinoti apie šį retą reiškinį.
„Saulės halas – dažnas reiškinys, bet užfiksuoti Mėnulio halą jau sudėtingiau. Reikia ryškaus Mėnulio, priešpilnio arba pilnaties.
Šaltasis metų laikotarpis tam tinka geriausiai, nes naktys ilgos, o ryškus Mėnulis pakyla aukštai danguje. Pagrindinė problema – nedaug giedrų naktų su danguje esančiais plonais cirrus debesimis (suformuojančiais šį optinį reiškinį).
Jūratė Jodeikienė | Orų entuziastai
Taučiūnai, Kėdainių r. 2025-11-01, prieš vidurnaktį
„Lapkritį pradedam su mėnulio halu, tangentiniu lanku ir parheliu““, – buvo rašoma įraše.
Artimiausių dienų orų prognozė
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi artimiausių trijų dienų orų prognoze. Buvo pranešama, kad šiandien vietomis palis, vyraus nedidelis lietus. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 9–13 laipsnių šilumos.
