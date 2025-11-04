 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Parodė, kas Lietuvos danguje dėjosi naktį: tai pamatyti pavyksta ne visiems

2025-11-04 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 15:05

Lapkričio 1-ąją Kėdainių rajone Jūratė užfiksavo retai pasitaikantį mistiškai atrodantį dangaus reiškinį. Tai – Mėnulio halas, kurį šiuo metų laiku galima išvysti dažniau.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Lapkričio 1-ąją Kėdainių rajone Jūratė užfiksavo retai pasitaikantį mistiškai atrodantį dangaus reiškinį. Tai – Mėnulio halas, kurį šiuo metų laiku galima išvysti dažniau.

REKLAMA
0

Dažniau pakeliantiems akis į dangų tai atsiperka – galite išvysti tai, ko galbūt net nesitikite, ir užfiksuoti net rečiau pastebimus reiškinius.

Pasirodė Mėnulio halas

„Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ pasidalintomis Mėnulio halo nuotraukomis persidaliję „Orai ir klimatas Lietuvoje“ paaiškino, ką verta žinoti apie šį retą reiškinį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Saulės halas – dažnas reiškinys, bet užfiksuoti Mėnulio halą jau sudėtingiau. Reikia ryškaus Mėnulio, priešpilnio arba pilnaties.

REKLAMA
REKLAMA

Šaltasis metų laikotarpis tam tinka geriausiai, nes naktys ilgos, o ryškus Mėnulis pakyla aukštai danguje. Pagrindinė problema – nedaug giedrų naktų su danguje esančiais plonais cirrus debesimis (suformuojančiais šį optinį reiškinį).

REKLAMA

Jūratė Jodeikienė | Orų entuziastai

Taučiūnai, Kėdainių r. 2025-11-01, prieš vidurnaktį

„Lapkritį pradedam su mėnulio halu, tangentiniu lanku ir parheliu““, – buvo rašoma įraše.

Artimiausių dienų orų prognozė

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt dalijosi artimiausių trijų dienų orų prognoze. Buvo pranešama, kad šiandien vietomis palis, vyraus nedidelis lietus. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį kai kur truputį palis, dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 9–13 laipsnių šilumos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų