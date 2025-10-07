Šią savaitę danguje – supermėnulis: „Tokia proga pasitaiko tik kartą per metus“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Įspūdingą reginį stebėjo daugelio žemynų gyventojai
Įspūdingą vaizdą buvo galima stebėti Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kur kartu su tamsa dangaus skliaute pasirodė neįprastai ryškus mėnulis. Todėl smalsuoliai ėjo į gatves, kad savo akimis pasigrožėtų retu supermėnulio reiškiniu.
„Ši naktis nuostabi – mėnulis atrodo gražiai, paplūdimys puikus. Mėnulis mus tikrai nustebino“, – sakė Kolumbijos ugniagesys Lucas Carlos.
Nutinka kartą per metus
Šią naktį pilnatis ne tik Pietų Amerikoje, bet ir Europoje ir Vakarų Azijoje apšvietė dangų 30 procentų ryškiau nei įprastai.
Taip nutiko todėl, kad mėnulis pasiekė arčiausią savo orbitos tašką iki Žemės, priartėdamas prie mūsų per 350 tūkstančių kilometrų. Tai atstumas, kurį įveiktume devynis kartus per pusiaują apėję mūsų planetą.
„Ne kasdien pamatysi tokį vaizdą. Tokia proga pasitaiko tik kartą per metus, todėl atėjome pasimėgauti sezonu, pamatyti supermėnulį ir pasidaryti keletą asmenukių. Buvo nuostabu“, – reginiu grožėjosi vietos gyventojas Umair Aslam.
Šis supermėnulis dar vadinamas derliaus mėnuliu. Taip yra todėl, kad kadaise ši ryški Žemės palydovo šviesa padėdavo ūkininkams ilgiau rinkti derlių ir po saulėlydžio.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.