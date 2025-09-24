Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Biržų rajono padangėje užfiksavo stulbinantį reginį: „Pagaliau išsipildė svajonė“

2025-09-24 07:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 07:45

Tiems, kurie nakties iš pirmadienio į antradienį metu pakėlė akis į dangų, galėjo pasisekti, nes dangų perskriejo ryškus meteoras, vadinamas bolidu.

Kometa, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Tiems, kurie nakties iš pirmadienio į antradienį metu pakėlė akis į dangų, galėjo pasisekti, nes dangų perskriejo ryškus meteoras, vadinamas bolidu.

REKLAMA
0

Šį meteorą pavyko užfiksuoti Biržų rajone, Vabalninke – pasidalintas vaizdo įrašas sužavėjo internautus ir sulaukė šimtų tūkstančių peržiūrų, o mačiusieji jį gyvai neslėpė, kad vaizdas buvo įspūdingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Danguje užfiksuotas meteoras

Socialiniame tinkle „Facebook“ įspūdingu skriejančio meteoro įrašu dalijosi „Sky Chasers LT“ narys, sutikęs juo pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA
REKLAMA

Jis neslėpė, kad tokio meteoro užfiksavimas prilygo tikram svajonės išsipildymui, nes meteoro šviesa nušvietė visą dangų.

REKLAMA

„Šiąnakt krito galingas bolidas!

Pagaliau išsipildė mano svajonė nufilmuoti tokį meteorą, kurio šviesa nušviečia tamsų, naktinį dangų iki žydrumo.

Visiškai nerealus reiškinys, matytas ne kartą, tačiau šiąnakt, apie 2h nakties, šiltai miegojau kol fotikas per langą dirbo 

 Jau beveik mėnesį išnaudoju kiekvieną giedrą, palikdamas fotiką filmuoti ir po kelių dešimčių valandų, pagaliau atsipirko“, – rašė jis įraše.

REKLAMA
REKLAMA

Šį reiškinį socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat pakomentavo „Orai ir klimatas Lietuvoje“.Įraše paaiškinta, kas pasirodė danguje ir kodėl jo ryškumas buvo toks intensyvus.

„Jeigu pirmadienį apie 2 val. nakties buvote dėl kažkokių priežasčių lauke, tuomet galėjote pamatyti žalią blykstelėjimą.

Tai – bolidas (ryškus meteoras) arba dar paprasčiau – apytiksliai iki keliolikos ar keliasdešimt centimetrų dydžio kosminis akmuo degantis Žemės atmosferoje.

Paprastai kuo didesnis akmenėlis, tuo ryškiau dega. Bet dar labai priklauso nuo jo sandaros, įskridimo į atmosferą kampo bei greičio“, – buvo rašoma pasidalintame įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų