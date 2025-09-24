Biržų rajono padangėje užfiksavo stulbinantį reginį: „Pagaliau išsipildė svajonė“

Šį meteorą pavyko užfiksuoti Biržų rajone, Vabalninke – pasidalintas vaizdo įrašas sužavėjo internautus ir sulaukė šimtų tūkstančių peržiūrų, o mačiusieji jį gyvai neslėpė, kad vaizdas buvo įspūdingas.
Danguje užfiksuotas meteoras
Socialiniame tinkle „Facebook“ įspūdingu skriejančio meteoro įrašu dalijosi „Sky Chasers LT“ narys, sutikęs juo pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Jis neslėpė, kad tokio meteoro užfiksavimas prilygo tikram svajonės išsipildymui, nes meteoro šviesa nušvietė visą dangų.
„Šiąnakt krito galingas bolidas!
Pagaliau išsipildė mano svajonė nufilmuoti tokį meteorą, kurio šviesa nušviečia tamsų, naktinį dangų iki žydrumo.
Visiškai nerealus reiškinys, matytas ne kartą, tačiau šiąnakt, apie 2h nakties, šiltai miegojau kol fotikas per langą dirbo
Jau beveik mėnesį išnaudoju kiekvieną giedrą, palikdamas fotiką filmuoti ir po kelių dešimčių valandų, pagaliau atsipirko“, – rašė jis įraše.
Šį reiškinį socialiniame tinkle „Facebook“ taip pat pakomentavo „Orai ir klimatas Lietuvoje“.Įraše paaiškinta, kas pasirodė danguje ir kodėl jo ryškumas buvo toks intensyvus.
„Jeigu pirmadienį apie 2 val. nakties buvote dėl kažkokių priežasčių lauke, tuomet galėjote pamatyti žalią blykstelėjimą.
Tai – bolidas (ryškus meteoras) arba dar paprasčiau – apytiksliai iki keliolikos ar keliasdešimt centimetrų dydžio kosminis akmuo degantis Žemės atmosferoje.
Paprastai kuo didesnis akmenėlis, tuo ryškiau dega. Bet dar labai priklauso nuo jo sandaros, įskridimo į atmosferą kampo bei greičio“, – buvo rašoma pasidalintame įraše.
