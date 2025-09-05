Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Lietuvoje užfiksavo mistišką vaivorykštę: paaiškino, kas tai

2025-09-05 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 14:05

Vakar, rugsėjo 4 dienos rytą, Kuršėnuose buvo užfiksuotas neįprastas, akylo gamtos stebėtojo akį patraukęs reiškinys. Jis atrodė tarsi balta vaivorykštė.

Rūko lankas (nuotr. Gintaras Petrilionis/Orų entuziastai)

0

Specialistai paaiškino, ką gyventojui pavyko užfiksuoti ir kaip susidaro šis mistiškai atrodantis vaizdas.

Įamžino rūko lanką

Socialiniame tinkle „Facebook“ „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pasidalijo vieno iš gamtos stebėtojų nuotrauka, kurioje buvo įamžintas nekasdieninis reginys. Tai – rūko lankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvo keletas klausimų su nuotraukomis kas tai per reiškinys. Atsakymas – rūko lankas, kuris dar gali būti pavadinamas ir baltąja vaivorykšte.

Tai reiškinys, kuris yra giminingas vaivorykštei. Skirtingai nuo vaivorykštės, toks lankas atsiranda dėl žymiai smulkesnių vandens lašelių (sudarančių rūką). Dėl šios priežasties rūko lankas, žmogaus akimis žiūrint, neturi spalvų, todėl galima matyti tik baltą lanką.

Iš tikrųjų tos spalvos yra, tik labai mažo intensyvumo. Lašeliai per maži, kad laužtų šviesą, tad nėra tokių ryškių spalvų kaip įprastose vaivorykštėse.

Rūko lankas yra rečiau pastebimas reiškinys, bet anksti ryte nemiegantys žmonės juos pakankamai dažnai gali išvysti. Viskas ko reikia, tai besisklaidantis nestoras rūko sluoksnis ir tekanti Saulė. Gerokai rečiau pastebimas rūko lankas, kuris susiformuoja ne dėl Saulės, o dėl Mėnulio pilnaties šviesos.

Gintaras Petrilionis | Orų entuziastai

Kuršėnai. 2025-09-04, ~8 val“, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

