Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Įspėja – netrukus sulauksime ne tik lietaus: formuosis pavojingas orų reiškinys

2025-09-04 06:00 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-04 06:00

Artimiausiomis dienomis orai Lietuvą žada ne tik šilumą, bet ir keletą nemalonių netikėtumų.

Įspėja – netrukus sulauksime ne tik lietaus: formuosis pavojingas orų reiškinys (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
10

Artimiausiomis dienomis orai Lietuvą žada ne tik šilumą, bet ir keletą nemalonių netikėtumų.

REKLAMA
0

Pateikiame naujausią meteo.lt sinoptikų prognozę:

Ketvirtadienio dieną kai kur, daugiausia rytiniuose rajonuose, trumpas lietus, perkūnija. Rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–28 laipsniai šilumos.

Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 11–16, dieną 23–28 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, silpnas, dieną pereinantis į pietų, pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 23–28 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Į Lietuvą atėjo audra
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 3 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, kai kur siekiantis iki 22 cm per parą.

REKLAMA

Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 12–22, ežeruose – 18–19, Kuršių mariose – 19–20, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų