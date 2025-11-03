 
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Gyventojai užfiksavo neįprastą žybtelėjimą danguje: paaiškino, kas tai

2025-11-03 09:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 09:39

Lapkričio 1-osios vakarą gyventojai socialiniuose tinkluose dalijosi įspūdingais vaizdais – danguje pastebėtas neįprastas žybtelėjimas. Pasirodo, tai buvo krintantis meteoras.

Krinantis meteoras (nuotr. iš „Facebook“ grupės „Orų entuziastai“)

0

„Lapkričio 1-osios vakarą, apie 18:10 val., ne vienas buvęs lauke arba kelyje pastebėjo žybtelėjimą danguje. Tai buvo krentantis meteoras. Dažniausiai tokį reiškinį užfiksuoti sunku, tačiau šiais laikais labai pagelbsti automobilių registratoriai arba namų kameros. Galbūt ir jūs užfiksavote?“ – rašoma feisbuko paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

