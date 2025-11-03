 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

99-ąjį gimtadienį švenčiantis Valdas Adamkus davė pažadą Lietuvos žmonėms

2025-11-03 15:47
2025-11-03 15:47

99-ąjį gimtadienį švenčiantis kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad šiandien Lietuvoje trūksta politinės kultūros. Todėl buvęs šalies vadovas ragina politikus labiau rūpintis ne asmeniniais interesais, bet valstybės piliečių ateitimi ir gerove.

Valdas Adamkus (Lukas Balandis/BNS)
11

99-ąjį gimtadienį švenčiantis kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad šiandien Lietuvoje trūksta politinės kultūros. Todėl buvęs šalies vadovas ragina politikus labiau rūpintis ne asmeniniais interesais, bet valstybės piliečių ateitimi ir gerove.

4

„Politinė kultūra turi būti viena iš labiausiai dominančių mane problemų, nors iš aktyviosios politikos jau esu pasitraukęs. Norėčiau matyti stipresnį užnugarį Lietuvos žmonėms iš Lietuvos politikų“, – pirmadienį žurnalistams kalbėjo V. Adamkus.

„Mums trūksta politinės kultūros, politinių pastangų. Sunku pateisinti vieną ar kitą ėjimą, todėl iš savo pusės noriu palinkėti, kad tarpusavio bendravime tarp politinių partijų būtų parodyta didesnė kultūra, didesnis supratimas, išjungtas asmeninis interesas, o rūpinamasi vien tik Lietuvos ateitimi ir Lietuvos žmonių gerove“, – tęsė jis.

Tikisi ir toliau dirbti Lietuvos žmonių labui

V. Adamkus taip pat dėkojo Lietuvos gyventojams už sveikinimus jo gimtadienio proga.

„Tikiuosi, kad ši diena nėra paskutinė ir dar ilgai turėsime progos pasireikšti ir dirbti Lietuvos žmonių labui“, – kalbėjo V. Adamkus.

„Ta pačia proga noriu padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už parodytą ne dėmesį, bet meilę man. Dėkoju ir galiu prižadėti, kad tiek, kiek jėgos leis, ir toliau dirbsiu Lietuvos ir bendrai žmonijos labui. Diena yra reikšminga ir ilgam prisimintina“, – apibendrino buvęs šalies vadovas.

V. Adamkus gimė 1926 m. lapkričio 3 d. Kaune. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją, o vėliau emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV), kur aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje.

Po nepriklausomybės atkūrimo dažnai lankėsi Lietuvoje, o 1998 m. buvo išrinktas prezidentu. Antrai kadencijai V. Adamkus perrinktas 2004 m.

Jo vadovavimo laikotarpiu Lietuva įstojo į NATO ir Europos Sąjungą (ES). Baigęs politinę karjerą V. Adamkus liko aktyvus visuomenininkas.

