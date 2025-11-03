 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vanago sveikinime Adamkui – paslėpta mintis: išskyrė tris prezidentus

2025-11-03 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 13:25

Lapkričio 3-oji – kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus gimimo diena. Šiais metais, šaliai sveikinant prezidentą su garbinga sukaktimi, sveikinimo įrašą socialiniuose tinkluose paskelbė ir lenktynininkas Benediktas Vanagas.

Benediktas Vanagas pasveikino Valdą Adamkų (Nuotr. Teodoro Biliūno, Pauliaus Peleckio / BNS)
22

Lapkričio 3-oji – kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus gimimo diena. Šiais metais, šaliai sveikinant prezidentą su garbinga sukaktimi, sveikinimo įrašą socialiniuose tinkluose paskelbė ir lenktynininkas Benediktas Vanagas.

REKLAMA
1

Paskelbtu įrašu, B. Vanagas sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais. Tiesa, sveikinime jis išskyrė būtent tris prezidentus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valdas Adamkus pasakoja apie aistrą golfui
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valdas Adamkus pasakoja apie aistrą golfui

Išskyrė prezidentus

„Mano gyvenime Lietuvos žmonėms tinkamai tarnavo trys Prezidentai:

Iš pirmojo norėčiau pasisemti įžvalgumo.

Antrasis – telkimo ir tolerancijos pavyzdys.

Trečioji mokė disciplinos ir konkretumo.

Su 99 gimtadieniu, Prezidente!“ – įraše teigė B. Vanagas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų