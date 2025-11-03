Vanago sveikinime Adamkui – paslėpta mintis: išskyrė tris prezidentus

Paskelbtu įrašu, B. Vanagas sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais. Tiesa, sveikinime jis išskyrė būtent tris prezidentus.
Valdas Adamkus pasakoja apie aistrą golfui(22 nuotr.)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Valdas Adamkus tinklalaidėje (nuotr. pranešimo spaudai/Tomo Juškevičiaus)
Išskyrė prezidentus
„Mano gyvenime Lietuvos žmonėms tinkamai tarnavo trys Prezidentai:
Iš pirmojo norėčiau pasisemti įžvalgumo.
Antrasis – telkimo ir tolerancijos pavyzdys.
Trečioji mokė disciplinos ir konkretumo.
Su 99 gimtadieniu, Prezidente!“ – įraše teigė B. Vanagas.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA