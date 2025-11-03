Didysis Naglio Šulijos horoskopas lapkričiui: 2 ženklus užgrius ypatinga sėkmė

Lapkritį Saulė keliaus Skorpiono ženklu ir mokys mus į supančius reiškinius žvelgti įdėmiai, prieš ką nors darant gerai pagalvoti, bet nusprendus – elgtis tvirtai, ryžtingai ir greitai.
Nakties Šviesulys Mėnulis apsuks visą ratą Zodiako ratu ir įvyks viena pilnatis bei viena jaunatis. Pilnatis įvyks lapkričio 5 dieną, ši lunacija susijusi su vėsiais šlapiais orais. Jaunatis įvyks lapkričio 20 dieną; ji siejama su šiltų orų (atsižvelgiant į metų laiką, žinoma) atėjimu.
Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus mėnesio pradžioje ims lėtinti greitį ir beveik iki pat mėnesio pabaigos judės atbulas (retrogradinė fazė). Dėl šios priežasties dalykinis gyvenimas vargu ar bus aktyvus, greičiau priešingai; dažnai išryškės kokios nors klaidos skaičiuojant ar vertinant, informacija gali vėluoti arba pasimesti, tartis ir ypač susitarti bus sunkiau nei įprasta. Kitaip tariant, dalykinis gyvenimas šiek tiek šlubuos. Kita vertus, lapkritis bus tas metas, kai išryškės silpnosios minėtų sričių vietos, klaidų priežastys, tad beliks tiktai jas įvertinti ir šalinti.
Venera pačioje mėnesio pradžioje dar bus Svarstyklių ženkle ir skatins į jausmus arba asmenines simpatijas žvelgti šiek tiek atsietai, tačiau tikrai padės vertinti grožį – Venera Svarstyklėse skatina estetizmą.
Visgi lapkričio 7 dieną Venera pereis į Skorpiono ženklą ir išryškės kitos tendencijos – Venera Skorpione yra temperamentinga, aistringa, seksuali, gali būti pavydi ir nevengia dramų asmeniniame gyvenime. Atitinkamą ir stilių skatins – ryškų, jausmingą ir aistringą.
Marsas pirmosiomis mėnesio dienomis užbaigs savo kelią Skorpiono ženklu ir pereis į Šaulį, kuriuo ir judės iki mėnesio pabaigos, o iš tiesų ir dar ilgiau. Marsas Skorpiono ženkle – normalus kraugerys, su įkvėpimu pliekiantis į pačias skaudžiausias priešininko vietas.
Marsas Šaulyje – kovotojas dėl ko nors, dažniausiai dėl kokios nors gražios (kaip jam atrodo) idėjos. Dėl to kol Marsas bus Šaulio ženkle tikrai nestigs norinčių suvaidinti kilnųjį riterį, konkistadorą, patriotą ar kažką panašaus ir tai bus dar viena priežastis, kodėl mūšių laukuose niekas taikytis neketins.
Avinas
Tikrai nestigs energijos – ir kasdieniams darbams, ir asmeniniams reikalams. Visgi darbe vyraus įprasti darbai, namie – įprasta tvarka kurios niekas keisti neketina, todėl liks laiko kelionėms, pirmiausia tokioms, kurios skatina gerai pajudėti, bet kurios atsidėkoja smagiais nuotykiais. Sėkmė lydės ir tuos, kurie ieško papildomų finansinių išteklių savo veiklai plėsti.
Jautis
Lapkritis – toks metas, kai nemažai priklausys ne nuo jūsų norų, o nuo išorės – nuo besiklostančių aplinkybių arba kitų (kito) asmens. Ta ana pusė žada būti aktyvi, bet geranoriška, tad labiau apsimokės bendradarbiauti, o ne kovoti. Ir teisingumo ieškoti vargu ar pasisektų. Taip pat lapkritį sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su skolomis arba paskolomis.
Dvyniai
Mėnuo bus pilnas nedidelių, tačiau gana svarbių darbų ir visokių pareigų vykdymo. Viską daryti reikės kantriai ir nuosekliai, bet ir pavyks kuo puikiausiai. Puikus mėnuo rūpintis sveikatos bei sveikatingumo reikalais. Taip pat lapkritį gali pasidaryti svarbūs asmeniniai santykiai. Panašu, kad kol kas jie primins konkurencinę kovą, kuri vėliau gal išvirsti į savo priešybę.
Vėžys
Tikrai nestigs nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, kuriuos atlikti reikės kruopščiai ir pareigingai. Tačiau didesnių kliūčių būti neturėtų, todėl su viskuo susidorosite. Taip pat lapkritis – puikus metas rūpintis sveiktos ir sveikatingumo reikalais. Šalia darbų, dabar bus ir puikus laikas kūrybai ir rudens pramogoms, kurių bus išties nemažai. Atrodo, asmeninis gyvenimas irgi klestės.
Liūtas
Turbūt daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų paprašys namų, šeimos ir būsto reikalai – dabar yra geras metas siekti, kad čia būtų dar jaukiau, tvarkos – dar daugiau, o namiškiai – dar laimingesni. Geras laikas ir namus puošti. Taip pat lapkritį bus daug metų pabaigai būdingų pramogų, pirmiausia tokių, kurios skatina smagiai pajudėti. Malonumams laikas ateis vėliau.
Mergelė
Laikas toks, kad kažkur skubėti ar dėl ko nors varžytis nesinorės. Tačiau aplinkybės gali nuspręsti kitaip – dabar bus daug judėjimo ir daug bendravimo, – ir dalykinėmis temomis, ir visomis kitomis taip pat. Taip pat lapkritis gali atnešti visokių darbų namie – dabar bus palankus metas siekti, kad čionai viskas būtų taip, kaip turi būti.
Svarstyklės
Tikėtina, kad dabar bus daug judėjimo ir daug bendravimo – pirmiausia dalykinėmis temomis. Beje, judėti patiks greitai. Geras metas plėsti akiratį svarbiose jums srityse. Taip pat lapkritis gali atnešti nemažai piniginių reikalų – tikėtina, kad kūrybiškos pastangos šioje srityje atneš apčiuopiamos naudos, o kai kada tiesiog lydės sėkmė.
Skorpionas
Būsite energingi, veiklūs ir puikios nuotaikos. Ypatinga sėkmė lydės tuos, kurie galės veikti savarankiškai. Svarbu ir tai, kad visą mėnesį dažnai būsite atsipalaidavę, jausmingi ir linkę pasimėgauti visais gyvenimo malonumais. Žinoma, dėl tokios būsenos ir asmeninis gyvenimas klestės. Maža to, ir piniginiai reikalai klostysis labai sėkmingai, greiti, energingi veiksmai šioje srityje atneš apčiuopiamos naudos.
Šaulys
Visą mėnesį būsite labai energingi ir labai veiklūs, linkę prie tikslo žengti tiesiai, daug nesidairant į šalis ir be didesnių skrupulų. Žinoma, didžiausia sėkmė lydės tuos, kurie galės veikti niekieno netrukdomi ir neįtakojami. Žinoma, dėl tokios būsenos lapkritis – puikus mėnuo sportuojantiems – dažnai atrodys, kad laimėjimai patys jūsų ieško.
Ožiaragis
Neįpareigojantis mėnuo – darbe vyraus įprasti darbai, namie – įprasta tvarka, todėl labai dažnai bus galima į gyvenimo įvykius žvelgti iš šalies ir pasilikti laiko juos vertinti. Visgi galutinai apsnūsti nepavyks, nes atsiras įdomios kolektyvinės veiklos – kažką įdomaus ne kartą pasiūlys artimi draugai, o kolegos profesijos srityje irgi turės įdomių minčių bei pasiūlymų.
Vandenis
Atrodo, teks padirbėti – darbe arba profesijos srityje gali būti nemažai darbų ir visokios veiklos. Tačiau energijos tikrai nestigs, kūrybiškumo irgi, todėl su visomis užduotimis susitvarkysite kuo puikiausiai. Ypatinga sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su grožio, pramogų arba patogumų kūrimu. Taip pat smagiai pajudėti ne kartą kvies artimi draugai.
Žuvys
Nemažai veiklos, kai kada net gana įtemptos, gali būti darbe arba profesijos srityje. Viską reikės daryti greitai ir tiksliai taip kaip reikia, bet tai ir pavyks. Sėkmė lydės tuos, kurių veikla susijusi su aštriais įrankiais arba liepsna. Tačiau yra ir kita galimybė – nuo visų rūpesčių sprukti į kelionę – pailsėti, pasisemti malonių įspūdžių pavyktų kuo puikiausiai.