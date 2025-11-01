Šis priešpilnis paženklins 4 Zodiako ženklus: Budraitytė atskleidė, kas jie

Apie priešpilnio savaitę naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
„Mėnesio pabaiga ir mėnesio pradžia bus puiki“, – apie savaitę pasakojo pašnekovė.
Puikus laikas prekybai
Pirmiausia, V. Budraitytė atskleidė, kad priešpilnis bus palankus aktyviai protine veikla užsiimantiems žmonėms.
Dėl to šiuo periodu džiaugsis studentai, mokiniai, mokytojai, dėstytojai ir tie, kurie turi intensyviai mąstyti darbo metu.
„Labai palanku mokytis. Dabar visa, ką mokysitės, įsimins ilgam. Jeigu skirsite laiko mokymuisi, bus palanku ir pasieksite labai aukštų rezultatų.
Apskritai, atsižvelgiant į astrologinį palankų laiką ir užsiimant atitinkamomis veiklomis, galima nemažai pasiekti. Visa tai padaryti kur kas lengviau, rezultatai būna šimtą kartų geresni“, – sakė astrologė.
Pašnekovė pridūrė, kad ne ką mažiau sėkmingas laikas bus prekybininkams. Pasak jos, tiems, kurie norės reklamuoti ir parduoti savo produktus ar pačius save, pasiseks.
„Nuo lapkričio 1 dienos taip pat bus labai palanku pateikti save pasauliui, reklamuoti save, siekiant gauti naują darbą arba aukštesnes pareigas. Dabar yra pats laikas per saviraišką siekti kažko daugiau gyvenime“, – tikino ji.
4 Zodiako ženklams žadėjo sėkmę
Astrologė pasakojo, kad šią savaitę visi Zodiako ženklai galės džiaugtis priešpilniu.
Ji teigė, kad tiek darbuose, tiek meilėje daugumai iš mūsų seksis, o kaip ypač sėkmingus ženklus ji išskyrė keturis.
„Sėkmingiausi savaitės ženklai – Žuvys, Mergelės, Avinai ir Svarstyklės. Visiems seksis, šią savaitę perspėjimų nėra“, – teigė ji.
O galiausiai, kadangi šiandien minima Visų Šventųjų diena, o rytoj – Vėlinės, V. Budraitytė primena, kad šis laikas yra energetiškai jautrus.
Ji įspėjo elgtis atsakingai ir šiomis dienomis laikytis tradicijų. Pasak jos, verta vykti į kapines, uždegti žvakeles ir pabendrauti su protėviais.
„Šiuo laiku nereikėtų rizikuoti. Kaip sakoma, tuos, kurie patys saugosi, ir Dievas saugo“, – pridūrė ji.