Šios dienos smogs 2 Zodiako ženklams: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo

Apie jaunaties periodą naujienų portalo tv3.lt skaitytojams papasakojo astrologė ir būrėja Vaiva Budraitytė.
„Numatomas labai geras ir smagus laikas“, – žiniomis apie jaunatį dalijosi ji.
Numatomas padidėjęs fizinis ir protinis aktyvumas
Pirmiausia astrologė atkreipė dėmesį į tuos, kurie užsiima protine veikla. Pasak jos, jaunatis palepins moksleivius, studentus, dėstytojus ir mokslininkus, nes tai – jų laikas.
„Ypatingai gerai jausis žmonės, kurie mokosi, nes dabar labai palanki Merkurijaus padėtis.
Tai reiškia, kad laikas bus šaunus, geras ir malonus mokslams. Tad jeigu reiks kažką išmokti iki mėnesio pabaigos, imkitės to, mokykitės ir atsiskaitykite“, – patarė ji.
Ne ką prastesnis laikas laukia tų, kurie mėgsta pajudėti, užsiimti aktyvia sveikatai naudinga veikla. Pasak astrologės, jaunatis džiaugsmingai nuteiks sportininkus ir sporto mėgėjus.
„Fizine prasme būsime ypatingai aktyvūs iki mėnesio pabaigos, nes Marsas yra labai geroje padėtyje su Saule, sudaro trigoną.
Tad sportininkai gali jaunaties pradžioje pasiekti gerų rezultatų“, – informavo astrologė.
Palankus periodas meilei
Jaunatis palepins ir tuos, kuriems rudens vėsiais vakarais tapo vieniša. Pasak V. Budraitytės, dabar puikus metas vienišiams. Pasak jos, verta keliauti į pasimatymus, nes jie gali atnešti daug malonių akimirkų.
„Seksualumas taip pat didėja, kyla pasitikėjimas savimi. Pakils ir seksualinis aktyvumas, tad tikrai eisite į pasimatymus, ieškosite antros pusės.
Nebus vienatvės, žmonės bus linkę būriuotis, eiti į renginius, vakarėlius. Morališkai jie jausis geriau“, – džiugias žinias pateikė ji.
Vis tik sveikatą vis dar reikėtų pasaugoti. Anot V. Budraitytės, ligų sezonas vis dar nepraėjęs.
„Susirgimų vis tik dar reikėtų saugotis, pasistenkite stiprinti save. Nors susirgimų skaičius mažės, bet dar ne laikas atsipalaiduoti“, – pranešė ji.
2 Zodiako ženklai turi būti atsargūs
Pokalbio pabaigoje V. Budraitytė įvardijo kelis Zodiako ženklus, kuriems numatoma sėkmė:
„Labai seksis Žuvims ir Mergelėms, o taip pat neblogai seksis Dvyniams ir Šauliams.“
Nepaisant to, yra du Zodiako ženklai, kurie turėtų vengti konfliktinių situacijų. Pasak jos, dabar verta išlaikyti ramybę.
„Skorpionams ir Jaučiams reiktų pasisaugoti, nes dabar jiems sudėtingesnis metas“, – sakė ji.