Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Įspėjimas vienam Zodiako ženklui: metas peržiūrėti išlaidas

2025-10-18 08:05 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-18 08:05

Jei vieniems Zodiako ženklams labiau norėsis pabūti vieniems, kitiems nusimato gana aktyvi diena. Vienam Zodiako ženklui patarimas metas peržiūrėti išlaidas ir įvertinti prioritetus.

Astrologija (pixabay.com)

Jei vieniems Zodiako ženklams labiau norėsis pabūti vieniems, kitiems nusimato gana aktyvi diena. Vienam Zodiako ženklui patarimas metas peržiūrėti išlaidas ir įvertinti prioritetus.

REKLAMA
0

Spalio 18 dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų.

Horoskopai

AVINAS.

Šiandien jus lydės noras išreikšti save per kūrybą ar pramogas, tačiau venkite perdėto dėmesio troškimo. Vidinė įžvalga gali atnešti supratimą apie tai, kas iš tiesų teikia džiaugsmą. Vakare tinkamas metas apmąstyti savo tikslus ir sustiprinti pasitikėjimą savimi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAUTIS.

Dienos eiga skatins susitelkti į namus ir artumą, gali kilti noras pertvarkyti ar pagražinti savo aplinką. Artimųjų palaikymas suteiks ramybės ir saugumo pojūtį. Venkite užsispyrimo, lankstumas padės išvengti nesutarimų.

REKLAMA
REKLAMA

DVYNIAI.

Bendravimas šiandien taps itin reikšmingas, galite sulaukti žinių ar pasiūlymų, kurie įkvėps veikti. Laikas tinkamas dalintis idėjomis, bet venkite tuščių ginčų. Trumpa išvyka ar pokalbis su įdomiu žmogumi atneš naujos įžvalgos.

REKLAMA

VĖŽYS.

Finansiniai klausimai iškils į pirmą planą, metas peržiūrėti išlaidas ir įvertinti prioritetus. Ši diena palanki ramiems sprendimams, ne impulsyviems veiksmams. Vakare atsivers erdvė vidinei ramybei ir dėkingumui.

LIŪTAS.

Energija pakils, tačiau svarbu ją nukreipti į prasmingus tikslus, o ne į asmeninių ambicijų siekį. Jausitės labiau pastebimi, pasistenkite, kad tai atneštų pozityvią įtaką kitiems. Diena tinka apmąstyti naujus planus, bet verčiau jų dar nepradėti.

REKLAMA
REKLAMA

MERGELĖ.

Laikas, kai norėsis pabūti vienumoje ir įsiklausyti į savo vidinį balsą. Poilsis ir ramybė bus naudingesni nei aktyvus veikimas. Vakarop galite sulaukti emocinio palengvėjimo ar naujos įžvalgos.

SVARSTYKLĖS. Šiandien galite sulaukti palaikymo iš draugų ar pažįstamų, tai padės atkurti tikėjimą bendradarbiavimu. Laikas tinkamas naujiems sumanymams, jei jie kyla iš širdies. Vakare verta leisti laiką su žmonėmis, kurie įkvepia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

SKORPIONAS.

Darbo srityje laukia aiškumo momentas – pagaliau matysite, kokia kryptimi verta judėti. Venkite skubotų sprendimų, nes emocijos gali apgauti. Dienos pabaigoje norėsis daugiau tylos ir atsiribojimo nuo triukšmo.

ŠAULYS.

Ši diena skatins praplėsti akiratį, galbūt pasinersite į naujas idėjas ar domėsitės kitomis kultūromis. Nors noras veikti didelis, svarbu neskubėti. Ramus požiūris padės priimti tinkamus sprendimus.

REKLAMA

OŽIARAGIS.

Galite susidurti su situacija, kuri išbandys jūsų kantrybę ar pasitikėjimą kitais. Tinkamas metas paleisti senus įpročius, kurie nebeneša naudos. Vakare jausitės tvirčiau, jei leisite sau tiesiog pailsėti.

VANDENIS.

Santykiuose išryškės poreikis aiškumo ir tarpusavio supratimo. Atviras pokalbis gali išspręsti seną klausimą ar įtampą. Diena tinka stiprinti ryšius su tais, kurie jus palaiko.

ŽUVYS.

Dienos ritmas bus gana aktyvus, todėl svarbu planuoti laiką protingai. Darbo srityje gali atsirasti naujų užduočių, reikalaujančių kruopštumo. Vakaras palankus atsipalaidavimui ir kūno atgaivinimui.

Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Astrologija (nuotr. 123rf.com)
Įspėja vieną Zodiako ženklą: nešvaistykite pinigų dėl emocijų (3)
Spalio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.13-10.19: svečiuose – buvusi TV laidų vedėja Laura Imbrasienė
Spalio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.06-10.12: svečiuose – TV3 Žinių vedėjas Rokas Petkevičius
Rugsėjo 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.29-10.05: svečiuose – dainininkas Vladas Kovaliovas
Rugsėjo 21 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.22-09.28: svečiuose – renginių vedėjas Dainius Martinaitis
Rugsėjo 14 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.15-09.21: svečiuose – Daina Bilevičiūtė
Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų