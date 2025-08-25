Vilniuje nepraleidęs automobilio, policijos pareigūnas sukėlė avariją

Šaltinių duomenimis, Žemaitės gatvėje susidūrė lengvasis automobilis ir tarnybinis policijos automobilis.
Medikų pagalbos prireikė vienai nukentėjusiajai iš lengvojo automobilio, ji išvežta į ligoninę.
Pirminiais duomenimis dėl avarijos gali būti kaltas į šalutinį kelią sukęs policijos pareigūnas, kuris nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio „Opel“ vairuotojo.
„Opel“ automobilyje suveikė oro pagalbos, sumaitotas automobilio kapotas.
Šiuo metu apsunkintas eismas Žemaitės g., važiuojant link Savanorių prospekto.
Šiuo metu aplinkybės tikslinamos.
