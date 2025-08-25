Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje nepraleidęs automobilio, policijos pareigūnas sukėlė avariją

2025-08-25 11:26 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 11:26

Vilniuje pirmadienio rytą policijos pareigūnas sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis, dėl eismo įvykio kaltas gali būti policijos pareigūnas. 

Vilniuje iš šalutinio kelio nepraleidęs automobilio, policijos pareigūnas sukėlė avariją (nuotr. Broniaus Jablonsko)
5

Vilniuje pirmadienio rytą policijos pareigūnas sukėlė avariją. Pirminiais duomenimis, dėl eismo įvykio kaltas gali būti policijos pareigūnas. 

1

Šaltinių duomenimis, Žemaitės gatvėje susidūrė lengvasis automobilis ir tarnybinis policijos automobilis. 

Vilniuje nepraleidęs automobilio, policijos pareigūnas sukėlė avariją
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniuje nepraleidęs automobilio, policijos pareigūnas sukėlė avariją

Medikų pagalbos prireikė vienai nukentėjusiajai iš lengvojo automobilio, ji išvežta į ligoninę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirminiais duomenimis dėl avarijos gali būti kaltas į šalutinį kelią sukęs policijos pareigūnas, kuris nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio „Opel“ vairuotojo. 

„Opel“ automobilyje suveikė oro pagalbos, sumaitotas automobilio kapotas. 

Šiuo metu apsunkintas eismas Žemaitės g., važiuojant link Savanorių prospekto. 

Šiuo metu aplinkybės tikslinamos. 

