  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pasiruoškite – dangus maišysis su žeme: šalį užklups orų nemalonumai

2025-09-09 10:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 10:15

Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė savo socialinių tinklų „Facebook“ paskyroje dalijasi, kad mūsų regione įsitvirtino anticiklonų sistema. Todėl artimiausiomis dienomis Lietuvoje gaivius ir gerus orus nulems anticiklonas Nina, tačiau jau artimiausiomis dienomis orus drums atkeliaujantys ciklonai, kurie su savimi atsineš ir stiprius vėjus bei lietų.

Lietus, perkūnija (tv3.lt koliažas)

E. Latvėnaitė skelbia, kad Skandinavijos ir Baltijos regionuose įsitvirtino anticiklonų sistemoje.

O Lietuvoje šiuo metu su gaiviais ir gražiais orais įsitvirtins anticiklonas Nina. 

„Kol kas mes būsime ramioje ir sausesnėje pietvakarinėje šios sistemos dalyje. Bet šiaurės vakaruose – nuo Islandijos iki Didžiosios Britanijos stiprėja audringesnių, lietingesnių ciklonų sistema, kuri su banguotais atmosferos frontais vis tolyn į Europą plėsis“, – praneša E. Latvėnaitė

Visgi jau ketvirtadienį pietinę Baltijos regiono dalį pasieks audringesnis ir lietingesnis ciklonas, o Lietuva paklius į rytinę jo dalį.

„Stiprės rytų, pietryčių vėjai, obelėles papurtys, o jo atmosferos fronto debesys ketvirtadienio dieną gausoko lietaus atneš, laistys dar ir penktadienį. Savaitgalyje vėjai aprims, bet lietus dar dažnokai laistys“, – sako sinoptikė.

Dabartiniais duomenimis, audringa bus ir kitos savaitės pradžia, kur dėl Skandinavijos ir Baltijos regionus užklupusio ciklono pūs stipresnis vėjas ir dažnai lis. 

Tiesa, prognozuojama, kad jau nuo kitos savaitės vidurio vėl plūstels šiltesni orai.

„Nuo trečiadienio vėl šiltesnis oras iš pietų plūstels, tik smarkesni lietūs tai vienoj, tai kitoj Lietuvos pusėj orus atvėsins. O giedresnės naktys jau dažniau rudeniška vėsa dvelks“, – teigė E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Antradienį, rugsėjo 9 d. be lietaus, tik pavakare trumpai palis pietiniuose rajonuose. Vėjas: rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra: naktį +10 – +15 °C, dieną +22 – +25 °C.

Trečiadienį, rugsėjo 10-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais palis, popietę su perkūnija. Vėjas: rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +15 °C, dieną +22 – +26 °C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d. naktį be lietaus, dieną, pradedant vakariniais rajonais, lis, vietomis gausokai. Vėjas: pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną 16–18 m/s. Temperatūra: naktį +14 – +16 °C, dieną +24 – +26 °C (vakariniuose rajonuose +20 – +23 °C).

Penktadienį, rugsėjo 12 d. lis, gausiau naktį ir dienos pradžioje, mažiausiai lietaus sulauks vakariniai rajonai. Vėjas: pietryčių, pajūryje pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra: naktį +13 – +16 °C, dieną +17 – +22 °C (vėsiausia rytinėje, šiaurės rytinėje pusėje).

Šeštadienį, rugsėjo 13 d. protarpiais palis, gausiau dieną ir jau su perkūnija. Naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas: pietinių krypčių 4–8 m/s, rytiniuose rajonuose 6–11 m/s. Temperatūra: naktį +11 – +15 °C, dieną +18 – +23 °C (vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose).

Sekmadienį, rugsėjo 14 d. palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Naktį vakariniuose rajonuose vietomis rūkas. Vėjas: nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra: naktį +12 – +15 °C, dieną +18 – +23 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 15-osios naktį protarpiais palis rytiniuose rajonuose, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas: naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Temperatūra: naktį +9 – +14 °C, dieną +20 – +23 °C.

