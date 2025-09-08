Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lenkų modeliai rodo – orai keisis iš esmės: štai kas laukia

2025-09-08 16:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-08 16:40
2025-09-08 16:40

Antradienį Lietuvoje vyraus vasariška šiluma, tačiau trečiadienį, nors temperatūra išliks maloni, vakarų Lietuvoje prireiks ir skėčių – prognozuojamas lietus pajūryje. 

Remiantis lenkų orų modeliais, antradienį Lietuvoje vyraus maloniai šiltas oras. Vilniuje ryte termometrai rodys 16 laipsnių šilumos, per pietus pakils iki 21, o vakare dar šiek tiek ūgtelės iki 21,5 laipsnio šilumos.

Kaune diena bus dar šiltesnė – ryte 17,5, per pietus 22, o vakare 22,1 laipsnio. Klaipėdoje ryte pranašauja 17,4, per pietus – 23, o vakare temperatūra nukris iki 21,5 laipsnio.

Trečiadienio orai

Trečiadienį šiluma išsilaikys, tačiau vietomis įsiterps ir drėgnesni orai. Vilniuje ryte fiksuota 15,1 laipsnio, dieną oras sušilo iki beveik 24, o vakare siekė 22 laipsnius. Kaune ryte buvo 16,4, per pietus – 22,7, vakare – 22,6 laipsnio.

Klaipėdoje ryto temperatūra siekė 16,1, dieną pakilo tik iki 18,4, o vakare – iki 19,7 laipsnio.

Lenkų orų modelių duomenimis, trečiadienį nuo ankstaus ryto iki pietų, dar ir kiek vėliau, vakarų Lietuvoje numatomas lietus.

Kritulių sulauks tokie miestai kaip Klaipėda ir Šilutė.

Sinoptikės pastebėjimai apie orus

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad į Lietuvą ateina permainingi orai – ramybę ir sausą anticiklono įtaką jau netrukus pradės keisti iš šiaurės vakarų artėjantys ciklonai, todėl nuo trečiadienio šalis atsidurs dviejų skirtingų oro sistemų sandūroje.

Pasak specialistės, audringesni, žemo slėgio orai traukiasi į vakarus, o Lietuvą bei aplinkinius regionus netrukus uždengs anticiklonai, atnešantys sausesnius ir ramesnius orus.

„Siaura, žemesnio atmosferos slėgio juosta su banguotu atmosferos frontu, kai kur laisčiusi ir perkūnija grūmojusi, nusilpo ir traukiasi į vakarus.

Jau rytoj Skandinaviją, Baltiją Rytų ir Šiaurės rytų Europą su sausesniais ir ramesniais orais uždengs anticiklonų sistema – šiaurės rytuose Sibiro anticiklonas, o virš Skandinavijos anticiklono, vardu Nina, likučiai“, – rašė ji.

Nuo trečiadienio ciklonai sustiprės

Kaip teigė sinoptikė, nors dabar Lietuvoje vyrauja ramūs ir sausesni anticiklono orai, nuo trečiadienio artėjantys ciklonai sustiprės ir Baltija bei Lietuva atsidurs tarp dviejų skirtingų oro sistemų – drėgnų ciklonų ir sausesnio anticiklono.

„Bet šiaurės vakaruose, nuo Didžiosios Britanijos iki Islandijos įsitvirtino ir stiprėja drėgnesnių ir audringesnių ciklonų sistema. Kol kas mes būsime ramesnėje ir sausesnėje pietvakarinėje anticiklono dalyje.

Nuo trečiadienio drėgnesni ciklonai vis labiau stiprės ir tolyn į Europą brausis, Baltija ir Lietuva atsidurs dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje“, – paaiškino E. Latvėnaitė.

Orų prognozė savaitei

Pirmadienį, rugsėjo 8-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, dieną gali šiek tiek palyti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s. Naktį 11–15°C, vėsiausia rytinėje pusėje, dieną 23–26°C.

Antradienį, rugsėjo 9 d., be lietaus, tik vakare gali trumpai nulyti pietiniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–16°C, dieną 22–25°C.

Trečiadienį, rugsėjo 10-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais palis, popietę su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 13–15°C, dieną 23–26°C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d., be lietaus, tik vėlyvą vakarą pradės lyti vakariniam pakraštyje. Vėjas rytų, pietryčių 7–12 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį 14–17°C, dieną 24–27°C, pajūryje 20–23°C.

Penktadienį, rugsėjo 12 d., turėtų gausokai palyti, ir tik šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose gali būti be ženklesnio lietaus. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, naktį gūsiai 14 m/s. Naktį 15–18°C, dieną 17–20°C, rytinėje Lietuvos pusėje 21–25°C.

Šeštadienį, rugsėjo 13-osios naktį gausoko lietaus debesys slinks per Lietuvą, rytą gausiau lis rytinėje pusėje, dieną protarpiais trumpai nulis. Vėjas naktį pietų 6–11 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį 13–16°C, dieną 18–23°C.

Sekmadienį, rugsėjo 14-osios naktį protarpiais palis, dieną gausokai gali lyti vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių 6–11 m/s. Naktį 12–15°C, dieną 20–23°C, vakaruose, šiaurės vakaruose 17–19°C.

