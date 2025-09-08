Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Paaiškėjo, kiek truks užsitęsę šilti orai Lietuvoje: turi 1 liūdną žinią

2025-09-08 13:55 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-08 13:55

Šilti rugsėjo orai kol kas džiugina lietuvius po lietingos vasaros, tačiau gamtoje jau pastebimi ženklai, pranešantys apie artėjantį rudens atvėsimą.

Libertas Klimka apie rudens orus (nuotr. Josvydo Elinsko/Fotobankas)

4

Pasak etnologo ir gamtos mokslų daktaro Liberto Klimkos, tikrasis ruduo turėtų prasidėti jau netrukus – mėnesio viduryje.

Gamtos ženklai – paukščiai ir kurmių kauburėliai

„Šiandien minima Šilinės, arba Šv. Mergelės Marijos gimimo, diena.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Senoliai šiuo metu sėdavo rugius ir kartu stebėdavo orus. Pagal paukščių elgesį ar net kurmių veiklą galima spręsti, kiek ilgai išsilaikys šiluma.

Štai, jei paukščiai dar neskuba į šiltuosius kraštus, o kurmiai dar vis palieka daug kauburėlių paviršiuje – tai ženklas, kad šalnos dar neskuba ateiti“, – pasakoja L. Klimka.

Vis dėlto, pasak jo, mus džiuginanti rugsėjo šiluma neturėtų užsilaikyti labai ilgai.

„Iki spalio vargu ar šilti orai išsilaikys. Greičiausiai antroji rugsėjo pusė jau bus šaltesnė, o pirmosios šalnos gali pasirodyti apie rugsėjo 22-ąją, per lygiadienį“, – teigia etnologas.

Nors kai kuriose Lietuvos vietose jau buvo paviršinių šalnų, jos nebuvo stiprios – žemės jos dar nesukaustė.

„Rimtosios šalnos mūsų krašte įprastai prasideda apie lygiadienį, o žiūrint pagal gamtos ženklus, taip turėtų būti ir šiemet“, – aiškina L. Klimka.

Pasak etnologo, būtent per lygiadienį Lietuvoje dažniausiai ateina šalčiai, taigi tokia orų kaita – visiškai įprastas reiškinys mūsų krašte.

Vis dėlto, kai kas yra įdomu: šiemet pirmoji rugsėjo pusė labai šilta ir saulėta. Pasak etnologo, dabartinė šiluma – tarsi kompensacija už lietingą ir niūrią vasarą.

„Kai vasara būna prasta, gamtoje atsiranda balansas – ruduo tada būna gražesnis“, – priduria jis.

nu
nu
2025-09-08 14:14
Be liūdnų žinių niekaip, ane?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
