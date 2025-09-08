Paaiškėjo, kiek truks užsitęsę šilti orai Lietuvoje: turi 1 liūdną žinią

Pasak etnologo ir gamtos mokslų daktaro Liberto Klimkos, tikrasis ruduo turėtų prasidėti jau netrukus – mėnesio viduryje.
Gamtos ženklai – paukščiai ir kurmių kauburėliai
„Šiandien minima Šilinės, arba Šv. Mergelės Marijos gimimo, diena.
Senoliai šiuo metu sėdavo rugius ir kartu stebėdavo orus. Pagal paukščių elgesį ar net kurmių veiklą galima spręsti, kiek ilgai išsilaikys šiluma.
Štai, jei paukščiai dar neskuba į šiltuosius kraštus, o kurmiai dar vis palieka daug kauburėlių paviršiuje – tai ženklas, kad šalnos dar neskuba ateiti“, – pasakoja L. Klimka.
Vis dėlto, pasak jo, mus džiuginanti rugsėjo šiluma neturėtų užsilaikyti labai ilgai.
„Iki spalio vargu ar šilti orai išsilaikys. Greičiausiai antroji rugsėjo pusė jau bus šaltesnė, o pirmosios šalnos gali pasirodyti apie rugsėjo 22-ąją, per lygiadienį“, – teigia etnologas.
Nors kai kuriose Lietuvos vietose jau buvo paviršinių šalnų, jos nebuvo stiprios – žemės jos dar nesukaustė.
„Rimtosios šalnos mūsų krašte įprastai prasideda apie lygiadienį, o žiūrint pagal gamtos ženklus, taip turėtų būti ir šiemet“, – aiškina L. Klimka.
Pasak etnologo, būtent per lygiadienį Lietuvoje dažniausiai ateina šalčiai, taigi tokia orų kaita – visiškai įprastas reiškinys mūsų krašte.
Vis dėlto, kai kas yra įdomu: šiemet pirmoji rugsėjo pusė labai šilta ir saulėta. Pasak etnologo, dabartinė šiluma – tarsi kompensacija už lietingą ir niūrią vasarą.
„Kai vasara būna prasta, gamtoje atsiranda balansas – ruduo tada būna gražesnis“, – priduria jis.
