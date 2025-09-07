Rudens kaip nebūta? Štai kokie orai užklups

Pasak sinoptikų, savaitės pradžia – saulėta, debesys praretės, tad lietus pirmadienį mažai tikėtinas, keli lašai gali pasirodyti tik šalies Vakaruose. Naktį 11–17, o dieną kais iki 23–28 laipsnių šilumos. Laukia puiki vasariška diena.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Klaipėdoje saulė pro debesį ir net 26 laipsniai šilumos. Kituose miestuose taip pat tik keletas debesų, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune, Vilniuje temperatūra taip pat pasieks 26 laipsnius.
Antradienio dieną kai kur tik trumpas lietus, naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
O trečiadienio naktį vietomis galime sulaukti lietaus, bet silpno, bus 11–16 laipsnių šilumos. Dieną kai kur tikėtinas lietus su perkūnija, šils iki 21–26 laipsnių šilumos.
Šaltinis:
tv3.lt
