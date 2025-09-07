Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Rudens kaip nebūta? Štai kokie orai užklups

2025-09-07 18:09
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 18:09

Sinoptikai įvardijo, kokie orai užklups ateinančios savaitės pradžioje.

Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
27

Sinoptikai įvardijo, kokie orai užklups ateinančios savaitės pradžioje.

1

Pasak sinoptikų, savaitės pradžia – saulėta, debesys praretės, tad lietus pirmadienį mažai tikėtinas, keli lašai gali pasirodyti tik šalies Vakaruose. Naktį 11–17, o dieną kais iki 23–28 laipsnių šilumos. Laukia puiki vasariška diena.

2025 vasara Lietuvoje
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Klaipėdoje saulė pro debesį ir net 26 laipsniai šilumos. Kituose miestuose taip pat tik keletas debesų, Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune, Vilniuje temperatūra taip pat pasieks 26 laipsnius.

Antradienio dieną kai kur tik trumpas lietus, naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.

O trečiadienio naktį vietomis galime sulaukti lietaus, bet silpno, bus 11–16 laipsnių šilumos. Dieną kai kur tikėtinas lietus su perkūnija, šils iki 21–26 laipsnių šilumos.

