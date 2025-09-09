Sinoptikai įspėja: temperatūra išliks maloni, tačiau laukia permainos

Antradienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rytinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną pietvakarinėje šalies pusėje daug kur numatomas lietus. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 21–26 laipsniai.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, kai kur siekiantis iki 27 cm per parą.
Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 13–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
