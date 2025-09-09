Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja: temperatūra išliks maloni, tačiau laukia permainos

2025-09-09 06:24 / šaltinis: Meteo.lt
2025-09-09 06:24

Sinoptikai praneša, kad artimiausiomis dienomis šils iki 26 laipsnių, tačiau kai kur numatomas trumpas lietus ir vėjo gūsiai.

REKLAMA

0

Antradienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rytinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.

Trečiadienį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną pietvakarinėje šalies pusėje daug kur numatomas lietus. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 21–26 laipsniai.

Hidrologinė situacija

Rugsėjo 8 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, kai kur siekiantis iki 27 cm per parą.

Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse – 13–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose – 20–21, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

