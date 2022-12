Kova su nukritusiais medžių lapais: Starkus atrado paprastą būdą, kaip sutvarkyti sodybą

REKLAMA

Nesibaigiantys iššūkiai

Martynas Starkus pripažįsta, kad atėjus rudeniui, savo sodyboje jis susiduria su naujais sunkumais. Iš pradžių, lapai užkišo lietaus latakus, na, o šį kartą vyriškis vargsta su kieme vėjo plaikstomais lapais.

Visa laimė, kad jau ne kartą naudojęsis „Cramo“ technikos ir įrankių nuomos paslaugomis, M. Starkus žino ką daryti – atsidaręs „Cramo“ nuomos programėlę jis greitai ir lengvai išsirenka reikiamą įrenginį ir jau kitą dieną kimba į darbus.

Paprastas būdas atsikratyti nukritusių lapų

Norėdamas sutaupyti laiko ir jėgų, Martynas Starkus išsinuomojo „Cramo“ lapų/sniego pūstuvą. Šis įrenginys gali pasitarnauti tiek rudenį, tiek žiemą, kuomet kiemą užpusto nelauktas sniegas.

„Naudoti šį lapų pūstuvą labai paprasta: užkuri prietaisą ir galima darbuotis. Vėjo gūsis keliauja iš prietaiso vidaus į išorę, todėl belieka supūsti pievoje besimėtančius lapus į krūvelę ar kažkur kitur ir darbas baigtas,“ – pasakoja M. Starkus ir juokiasi, kad šis įrenginys patinka visiems, išskyrus jo augintinį.

Taip pat žinomas vyriškis priduria, kad pirmą kartą dirbant su tokiu aparatu, svarbu žinoti, ką norima padaryti, kokia kryptimi pūsti lapus, kas bus po to – kitaip tariant, reikalingas planas, be to, svarbu turėti kantrybės, nes šis darbas užtrunka šiek tiek laiko.

„Atliekant tokį darbą, nuoma labai pasiteisina. Šio aparato man nereikia visus metus. Lapų pūstuvo man prireikia vieną, na, daugiausia du kartus per metus, todėl nuomotis apsimoka. Ačiū „Cramo“,“ – dėkoja Martynas Starkus.

