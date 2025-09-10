Sinoptikai įspėja – laukia orų permainos: užgrius perkūnija, kruša

Šiandien vietomis trumpas lietus, griaudės perkūnija, galima kruša. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną daug kur, daugiausia pietvakarinėje šalies pusėje, numatomas lietus. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai.
Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus trumpi lietūs. Dieną galima perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, naktį 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 12–17 laipsnių šilumos, dieną 19–24, rytiniuose rajonuose vietomis 16–18 laipsnių.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 9 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, kai kur siekiantis iki 12 cm per parą.
Artimiausiomis dienomis numatomas nedidelis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse – 12–23, ežeruose – 19–21, Kuršių mariose – 20, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
