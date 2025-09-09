Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Smogs kruša, griaus perkūnas: įspėja dėl orų Lietuvoje – bus nemalonu

2025-09-09 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 17:55

Lietuvoje šiandien buvo debesuota su pragiedruliais, lietaus nebuvo. Artimiausią naktį vyraus giedri orai, tačiau pietvakariuose kai kur gali palyti. Dieną pavieniai lietaus debesys lietų dalys šalies vakaruose ir pietuose. Kur nors lietus gali būti smarkus, su perkūnija, galbūt ir kruša, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

Lietuvoje šiandien buvo debesuota su pragiedruliais, lietaus nebuvo. Artimiausią naktį vyraus giedri orai, tačiau pietvakariuose kai kur gali palyti. Dieną pavieniai lietaus debesys lietų dalys šalies vakaruose ir pietuose. Kur nors lietus gali būti smarkus, su perkūnija, galbūt ir kruša, praneša sinoptikas Naglis Šulija.

REKLAMA
0

Anot jo, kol kas Lietuvos link keliauja šiltas oras iš pietų, dėl to ir artimiausia naktis bus gana šilta – žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 13–15 laipsnių šilumos, prie jūros vos daugiau, o rytoj dieną oras nesunkiai sušils iki 22–24 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, vasara bus ir rytoj. Naktį palis kai kur šalies pietvakariuose, dieną iš pavienių debesų gali lyti bet kur vakarinėje šalies pusėje ir pietuose, kai kur lietus gali būti smarkus, su perkūnija ir net kruša. Naktį oras atvės iki 13–15, dieną šils iki 22–24 laipsnių šilumos“, – nurodo sinoptikas.

REKLAMA
REKLAMA

Į Lietuvą atėjo audra
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atėjo audra

O jau ketvirtadienio naktį palis kai kur vakarinėje šalies pusėje, kur nors palyti gali ir smarkiau, su perkūnija, o dieną į vakarinius ir pietinius rajonus atkeliaus jau ištisinis lietus. Oras naktį atvės iki 16 – 18, dieną šils iki 20 – 22, vakaruose, pietvakariuose 18 – 20 laipsnių šilumos.

REKLAMA

Penktadienį palis ir naktį, ir dieną. Naktį lis ilgiau ir daugiau, dieną lietus kartosis iš pavienių debesų, bet gali pasigirsti ir perkūnija. Oras naktį atvės iki 15 – 17, dieną šils iki 21 – 23, šalies rytuose 16 – 18 laipsnių šilumos.

„Ką gi, kol kas orai labiau primins vasarą, o ne rudenį – tai išties smagi žinia“, – sako N. Šulija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Naglis Šulija pasakė, kada sulauksime orų pokyčių (K. Polubinska/fotodiena.lt nuotr.)
Naglis Šulija pasakė, kada sulauksime orų pokyčių (5)
Langus geriau užsidaryti – siaus stichija: įspėja, kiek Lietuvoje truks tokie orai (tv3.lt koliažas)
Langus geriau užsidaryti – siaus stichija: įspėja, kiek Lietuvoje truks tokie orai (7)
Naglis Šulija (tv3.lt fotomontažas)
Naglis Šulija dėl orų turi dvi žinias: viena gera, kita – bloga (13)
Netrukus – orų pokyčiai: Šulija įspėja 1 Lietuvos regioną (tv3.lt fotomontažas)
Netrukus – orų pokyčiai: Šulija įspėja 1 Lietuvos regioną (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų