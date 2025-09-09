Smogs kruša, griaus perkūnas: įspėja dėl orų Lietuvoje – bus nemalonu

Anot jo, kol kas Lietuvos link keliauja šiltas oras iš pietų, dėl to ir artimiausia naktis bus gana šilta – žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 13–15 laipsnių šilumos, prie jūros vos daugiau, o rytoj dieną oras nesunkiai sušils iki 22–24 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, vasara bus ir rytoj. Naktį palis kai kur šalies pietvakariuose, dieną iš pavienių debesų gali lyti bet kur vakarinėje šalies pusėje ir pietuose, kai kur lietus gali būti smarkus, su perkūnija ir net kruša. Naktį oras atvės iki 13–15, dieną šils iki 22–24 laipsnių šilumos“, – nurodo sinoptikas.
O jau ketvirtadienio naktį palis kai kur vakarinėje šalies pusėje, kur nors palyti gali ir smarkiau, su perkūnija, o dieną į vakarinius ir pietinius rajonus atkeliaus jau ištisinis lietus. Oras naktį atvės iki 16 – 18, dieną šils iki 20 – 22, vakaruose, pietvakariuose 18 – 20 laipsnių šilumos.
Penktadienį palis ir naktį, ir dieną. Naktį lis ilgiau ir daugiau, dieną lietus kartosis iš pavienių debesų, bet gali pasigirsti ir perkūnija. Oras naktį atvės iki 15 – 17, dieną šils iki 21 – 23, šalies rytuose 16 – 18 laipsnių šilumos.
„Ką gi, kol kas orai labiau primins vasarą, o ne rudenį – tai išties smagi žinia“, – sako N. Šulija.
