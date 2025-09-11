Lietuvą merks lietus – užgrius stichija: įspėja, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

Anot jo, pietinių krypčių vėjas Lietuvos link šiandien plukdė ir rytoj plukdys šiltą orą iš pietų. Dėl to naktis bus šilta – rytoj paryčiais bus 14 – 16, prie pat jūros apie 18 laipsnių šilumos; rytoj oras šils iki 21 – 23, rytuose, kur ilgokai lis, vyraus maždaug 16 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, orai bus nevienodi. Naktį lis arba lynos daugiausia šalies rytuose, dieną – irgi, be to, vasariškas lietus su perkūnija bus ir kai kur šalies vakaruose“, – nurodo sinoptikas.
O jau naktį atvės iki 14 – 16, prie pat jūros 18 laipsnių, dieną vyraus 21 – 23, šalies rytuose bus apie 16 laipsnių.
Savaitgalio orai
Šeštadienį (ir naktį, ir dieną) vietomis trumpai palis, galima ir perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Oras naktį atvės iki 15 – 17, dieną šils iki 21 – 23 laipsnių šilumos.
Sekmadienį irgi vietomis palis. Daugiausia tos vietos bus vakarinėje šalies dalyje. Naktį atvės iki 15 – 17, dieną vėl šils iki 21 – 23 laipsnių šilumos.
„Ką gi, ir šilumos, nestigs, ir dulkes lietus nuplaus – vien geros žinios“, – sako N. Šulija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!