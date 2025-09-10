Į Lietuvą keliauja orai nuo Juodosios jūros: štai kas laukia

Anot jo, Lietuvos link vis dar plaukia šiltas oras iš pietų, nuo Juodosios jūros. Dėl to artimiausia naktis bus labai šilta, net paryčiais bus 16–18 laipsnių šilumos. Rytoj įdienojus bus 22–24 laipsniai, tiktai šalies vakaruose, kur bus lietinga, šils iki 20–22.
„Kitaip tariant, vasara vis dar bus ir rytoj. Naktį palis kai kur šalies vakaruose, čia galima ir perkūnija, dieną lietinga bus vakaruose, pietvakariuose ir pietuose. Bus šilta – žemiausia temperatūra naktį bus 16–18, aukščiausia dieną 22–24 laipsniai, šalies vakaruose bus gaiviau“, – nurodo sinoptikas.
O jau penktadienio naktį daug kur lis, vietomis smarkiai, dieną daug kur palis neilgai trunkantis vasariškas lietus, galbūt su perkūnija. Oras naktį atvės iki 14–16, dieną šils iki 22–24, šalies rytuose 16–18 laipsnių šilumos.
Savaitgalio orai
Šeštadienį trumpai palis tiktai vietomis, kur nors galbūt ir su perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Naktį atvės iki 14–16, prie jūros bus apie 18, dieną šils iki 23–25 laipsnių šilumos.
Panašūs orai bus ir sekmadienį – vietomis palis, vis dar bus vasariškai šilta.
„Ką gi, panašu, jog vėlyva vasara yra nusiteikusi mus džiuginti ir toliau, ne tik šios savaitės pabaigoje, bet ir kitą savaitę“, – sako N. Šulija.
