Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvą netrukus užgrius audringas ciklonas: dangus nusidažys juodai – pasiruoškite

2025-09-11 10:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 10:07

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pranešė, kad į Lietuvą artėja audringas ciklonas Yobst: jau rytoj pietvakariuose ir vakaruose prapliups smarkūs lietūs, o penktadienį stiprėjantis ciklonas keliaus tolyn į šiaurę.

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pranešė, kad į Lietuvą artėja audringas ciklonas Yobst: jau rytoj pietvakariuose ir vakaruose prapliups smarkūs lietūs, o penktadienį stiprėjantis ciklonas keliaus tolyn į šiaurę.

REKLAMA
4

Pasak specialistės, Šiaurės vakaruose stiprėjanti ciklonų sistema, kurios frontuose formuojasi nauji ciklonai, tarp jų ir iš Italijos kylantis Yobst, rytoj pasieks pietinę Baltiją, sustiprės ir penktadienį judės toliau į šiaurę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ciklonų sistema, esanti šiaurės vakaruose vis stiprėja, o jos rytinėje, pietrytinėje dalyje, ant banguoto atmosferos fronto, nauji ciklonai užsisuka. Vienas iš jų, vardu Yobst, net nuo šiaurės Italijos greitai lekia į šiaurę( jau spėjęs gerokai palaistyti Austriją, Kroatiją ir visas jų kaimynes), rytoj dieną pasieks pietinę Baltiją, dar labiau stiprės, penktadienį nulėks tolyn į šiaurę“, – rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Sinoptikės nuomone, rytoj Lietuvą pasieks ciklono audringa rytinė dalis, todėl daugiausia pietvakariuose ir vakaruose lis gausus lietus.

REKLAMA

„Rytoj Lietuva bus jo audringoje rytinėje, šiaurės rytinėje dalyje, o atmosferos fronto debesys dieną gerokai lietumi palaistys, kol kas daugiausia pietvakarinę, vakarinę pusę“, – teigė E. Latvėnaitė.

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, rugsėjo 11-osios naktį gali šiek tiek palyti vakariniam pakraštuke, dieną gausoko lietaus debesys, pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais, lėtai slinks per Lietuvą, tik šiaurės rytinių, rytinių rajonų dar nepasieks. Vėjas pietryčių 813 m/s, gūsiai 1518 m/s, dieną vakariniam pakraštuke ir pajūryje gūsiai 1922 m/s. Naktį 1418°C, dieną 2124°C, vakariniuose rajonuose 1820°C, šilčiausia dienos pradžioje.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį, rugsėjo 12 d., lis, naktį gana gausiai, dieną protarpiais lietus, vietomis vėl gausokas ir su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 712 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną stipresnis rytiniuose rajonuose. Naktį 1315°C, dieną 2023°C, vėsiausia rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje 1519°C.

Šeštadienį, rugsėjo 13 d., protarpiais palis, gausiau dieną ir jau su perkūnija. Naktį vėl gali rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 510 m/s. Naktį 1114°C, dieną 2024°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., protarpiais palis, popietę gausiau vakariniuose rajonuose ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 48 m/s. Naktį 1315°C, dieną 1923°C.

Pirmadienį, rugsėjo 15 d., palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 510 m/s, dieną pietų, pietvakarių 712 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 1114°C, dieną 1822°C.

REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 16 d., protarpiais palis, daugiausia dieną, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 611 m/s, dieną 712 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 1114°C, pajūryje iki 16°C, dieną 1924°C, vėsiausia vakariniam pakraštuke.

Trečiadienį, rugsėjo 17 d., lis, naktį turėtų gausokai palyti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 712 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 1114°C, pajūryje iki 16°C, dieną 1619°C.

Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d., protarpiais palis. Vėjas pietvakarių 712 m/s. Naktį 1114°C, pajūryje iki 16°C, dieną 1821°C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orų prognozė BNS Foto
Tokios dienos nebuvo jau daugelį metų – Vilkaviškio rajone užfiksavo itin vėsius orus (3)
Lietus, kruša, vasara (tv3.lt koliažas)
Sinoptikė praneša, kurią šios savaitės dieną pagaliau ateis šiluma (5)
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Sinoptikė perspėja – prie Lietuvos artėja ciklonas „Severin“: „Jau rytoj mus pasieks“ (3)
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Lenkijos orų modeliai rodo, kada Lietuvą pasieks kontrastingi orai (9)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų