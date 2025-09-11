Lietuvą netrukus užgrius audringas ciklonas: dangus nusidažys juodai – pasiruoškite

Pasak specialistės, Šiaurės vakaruose stiprėjanti ciklonų sistema, kurios frontuose formuojasi nauji ciklonai, tarp jų ir iš Italijos kylantis Yobst, rytoj pasieks pietinę Baltiją, sustiprės ir penktadienį judės toliau į šiaurę.
„Ciklonų sistema, esanti šiaurės vakaruose vis stiprėja, o jos rytinėje, pietrytinėje dalyje, ant banguoto atmosferos fronto, nauji ciklonai užsisuka. Vienas iš jų, vardu Yobst, net nuo šiaurės Italijos greitai lekia į šiaurę( jau spėjęs gerokai palaistyti Austriją, Kroatiją ir visas jų kaimynes), rytoj dieną pasieks pietinę Baltiją, dar labiau stiprės, penktadienį nulėks tolyn į šiaurę“, – rašė ji.
Sinoptikės nuomone, rytoj Lietuvą pasieks ciklono audringa rytinė dalis, todėl daugiausia pietvakariuose ir vakaruose lis gausus lietus.
„Rytoj Lietuva bus jo audringoje rytinėje, šiaurės rytinėje dalyje, o atmosferos fronto debesys dieną gerokai lietumi palaistys, kol kas daugiausia pietvakarinę, vakarinę pusę“, – teigė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugsėjo 11-osios naktį gali šiek tiek palyti vakariniam pakraštuke, dieną gausoko lietaus debesys, pradedant vakariniais, pietvakariniais rajonais, lėtai slinks per Lietuvą, tik šiaurės rytinių, rytinių rajonų dar nepasieks. Vėjas pietryčių 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, dieną vakariniam pakraštuke ir pajūryje gūsiai 19–22 m/s. Naktį 14–18°C, dieną 21–24°C, vakariniuose rajonuose 18–20°C, šilčiausia dienos pradžioje.
Penktadienį, rugsėjo 12 d., lis, naktį gana gausiai, dieną protarpiais lietus, vietomis vėl gausokas ir su perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną stipresnis rytiniuose rajonuose. Naktį 13–15°C, dieną 20–23°C, vėsiausia rytinėje, šiaurės rytinėje Lietuvos pusėje 15–19°C.
Šeštadienį, rugsėjo 13 d., protarpiais palis, gausiau dieną ir jau su perkūnija. Naktį vėl gali rūkai nusidriekti. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 20–24°C, vėsiausia vakaruose, šiaurės vakaruose.
Sekmadienį, rugsėjo 14 d., protarpiais palis, popietę gausiau vakariniuose rajonuose ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 13–15°C, dieną 19–23°C.
Pirmadienį, rugsėjo 15 d., palis, daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, dieną 18–22°C.
Antradienį, rugsėjo 16 d., protarpiais palis, daugiausia dieną, galima perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 19–24°C, vėsiausia vakariniam pakraštuke.
Trečiadienį, rugsėjo 17 d., lis, naktį turėtų gausokai palyti. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 16–19°C.
Ketvirtadienį, rugsėjo 18 d., protarpiais palis. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s. Naktį 11–14°C, pajūryje iki 16°C, dieną 18–21°C.
