Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Po lietingo antradienio – Šulijos prognozė: turi dvi geras žinias

2025-09-16 18:00 / šaltinis: TV3
2025-09-16 18:00

Lietuvoje šiandien vyravo debesuoti, kai kur su pragiedruliais orai, vietomis palijo, pasigirdo ir perkūnija. Artimiausią naktį vietomis palis, vietomis smarkokai ir su perkūnija. Dieną palis daug kur, vėl dažnai smarkokai ir kai kada su perkūnija.

Lietuvoje šiandien vyravo debesuoti, kai kur su pragiedruliais orai, vietomis palijo, pasigirdo ir perkūnija. Artimiausią naktį vietomis palis, vietomis smarkokai ir su perkūnija. Dieną palis daug kur, vėl dažnai smarkokai ir kai kada su perkūnija.

REKLAMA
0

Lietuvos link dabar plaukia ir rytoj plauks vidutiniškai šilti orai iš vakarų, nuo Atlanto vandenyno. Žemiausia temperatūra naktį bus 11–13, prie pat jūros 14–16 laipsnių šilumos. Lietingą ir vėjuotą dieną oras neskubėdamas sušils iki 16–18 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitaip tariant, pakvips rudeniu“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Bus debesuota su pragiedruliais ir vėjuota. Naktį vietomis, dieną daug kur nupils neilgai trunkantis lietus, dažnai smarkokas, galbūt ir su perkūnija. Naktį atvės iki 11–13, prie jūros 14–16, dieną šils iki 16–18 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Dvi geros žinios

Per kitas dvi paras vis dar bus vėjuota ir vis palis. Naktimis rečiau ir mažiau, dienomis dažniau ir daugiau. Ketvirtadienio naktį atvės iki 11–13, prie jūros bus 13–15 laipsnių, dieną bus iki 18–20 laipsnių šilumos. Penktadienis kiek šiltesnis: naktį atvės iki 14–16, dieną šils iki 19–21 laipsnio šilumos.

REKLAMA

„Ką gi, dvi geros žinios: kol kas orai vėsūs tikrai nebus, o savaitgalį jie bus tiesiog vasariškai šilti, bent jau didžiojoje šalies dalyje. Tiek šį kartą apie šiltą mūsų ateitį“, – pridūrė N. Šulija.

Orai Europoje

Romoje rytoj saulė pro debesis ir 30 laipsnių karščio, Barselonoje saulė pro debesis ir 25 šilumos, Paryžiuje panašūs orai ir šils iki 21, Londone debesuota ir 19 laipsnių; Berlyne daug saulės ir šils iki 18, Varšuvoje saulė pro debesis ir 17 laipsnių šilumos.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietus sostinėje. ELTA / Dainius Labutis
Naglis Šulija įspėja: užgrius audringi orai
Senjorai, pensininkai, pensija / ELTA / Žygimantas Gedvila
Šulija jau žino, kokie orai bus savaitgalį: yra ir gerų, ir blogų žinių (3)
Šeima. BNS Foto
Naglis Šulija dalijasi geromis žiniomis: „Orai bus puikūs“ (3)
Vasara. BNS Foto
Naglis Šulija vasaros pabaigai turi puikių žinių: „Permaina bus akivaizdi“ (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų