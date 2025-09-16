Po lietingo antradienio – Šulijos prognozė: turi dvi geras žinias

Lietuvos link dabar plaukia ir rytoj plauks vidutiniškai šilti orai iš vakarų, nuo Atlanto vandenyno. Žemiausia temperatūra naktį bus 11–13, prie pat jūros 14–16 laipsnių šilumos. Lietingą ir vėjuotą dieną oras neskubėdamas sušils iki 16–18 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, pakvips rudeniu“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Bus debesuota su pragiedruliais ir vėjuota. Naktį vietomis, dieną daug kur nupils neilgai trunkantis lietus, dažnai smarkokas, galbūt ir su perkūnija. Naktį atvės iki 11–13, prie jūros 14–16, dieną šils iki 16–18 laipsnių šilumos.
Dvi geros žinios
Per kitas dvi paras vis dar bus vėjuota ir vis palis. Naktimis rečiau ir mažiau, dienomis dažniau ir daugiau. Ketvirtadienio naktį atvės iki 11–13, prie jūros bus 13–15 laipsnių, dieną bus iki 18–20 laipsnių šilumos. Penktadienis kiek šiltesnis: naktį atvės iki 14–16, dieną šils iki 19–21 laipsnio šilumos.
„Ką gi, dvi geros žinios: kol kas orai vėsūs tikrai nebus, o savaitgalį jie bus tiesiog vasariškai šilti, bent jau didžiojoje šalies dalyje. Tiek šį kartą apie šiltą mūsų ateitį“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Romoje rytoj saulė pro debesis ir 30 laipsnių karščio, Barselonoje saulė pro debesis ir 25 šilumos, Paryžiuje panašūs orai ir šils iki 21, Londone debesuota ir 19 laipsnių; Berlyne daug saulės ir šils iki 18, Varšuvoje saulė pro debesis ir 17 laipsnių šilumos.
