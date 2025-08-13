Saulėta ir šilta vasara truks neilgai: štai kada sugrįš lietūs

Vakarų ir Centrinėje Europoje esanti kaitra mūsų kol kas nepasieks. Rytoj paryčiais vyraus įprasti 12–14 laipsnių šilumos, tiktai prie pat jūros bus apie 15–17. Rytoj oras neskubėdamas sušils iki 24–26 laipsnių, šalies rytuose bus apie 22–23.
Visą parą debesuotumas bus menkas arba visai jokio, orai sausi, jokio lietaus būti tiesiog negali. Vėjas rytinių krypčių, nestiprus. Naktį atvės iki 12–14, prie jūros 15–17, dieną šils iki 24–26, šalies rytuose bus apie 22–23 laipsnius.
Penktadienį atmosferos slėgis vis dar aukštas, debesuotumas menkas, orai puikūs. Naktį atvės iki 13–15, prie jūros bus apie 17, dieną šils iki 25–27 laipsnių, šalies rytuose bus 23–24 šilumos.
Šeštadienį orai keisis. Naktį vėjas pasisuks iš šiaurės, naktį permaina atneš vasarišką lietų su perkūnija, daug kur palis ir dieną. Naktis dar šilta – paryčiais bus 17–19 laipsnių, bet dieną vyraus 21–23, pietryčiuose kurį laiką iki 25 laipsnių šilumos.
Sekmadienis bus gaivus, lietaus bus ir naktį, ir dieną.
„Šį kartą sausa ir saulėta vasara truks maždaug tris paras. Nepatogumas tas, kad tuo metu dauguma mūsų bus darbe“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Orus Europoje rytoj lems viena išties didelė aukšto slėgio sritis ir žemas slėgis tolokai rytuose.
Didžiojoje žemyno dalyje bus arba visai giedri ir saulėti, arba menkai debesuoti orai. Storesni debesys bus tiktai toli rytuose.
Vis stipresnė kaitra po Europą plinta vis plačiau. Santykinai gaivu bus tiktai Šiaurės šalyse ir toliau rytuose.
Romoje rytoj debesuota, bet vis tiek 36 karščio, Barselonoje saulėta ir 31 laipsnis karščio, Paryžiuje bus saulėta ir 34 laipsniai, Londone saulė pro debesis ir 29 šilumos. Berlyne irgi saulė pro debesis ir 33 laipsniai, Varšuvoje saulėta ir 32 karščio.
