Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV3 vasara

29-ąjį gimtadienį atšventęs Ąžuolas Misiukevičius atskleidė, kokią dovaną gavo: apie tai svajojo ilgai

2025-08-14 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 09:55

Prieš kelias diena žinomas plaukų stilistas ir nuomonės formuotojas Ąžuolas Misiukevičius atšventė savo 29-ąjį gimtadienį. Šventę atšventė Lietuvos pajūryje, o ten gavo neįtikėtiną dovaną.

Prieš kelias diena žinomas plaukų stilistas ir nuomonės formuotojas Ąžuolas Misiukevičius atšventė savo 29-ąjį gimtadienį. Šventę atšventė Lietuvos pajūryje, o ten gavo neįtikėtiną dovaną.

REKLAMA
14

Rugpjūčio 11-ąją Ąžuolas Misiukevičius atšventė savo 29-ąjį gimtadienį, tačiau šventė vyko ne Vilniuje. Ąžuolas su visa šeima išvyko į pajūrį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ąžuolo Misiukevičiaus gimtadienis
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ąžuolo Misiukevičiaus gimtadienis

Kartu su Ąžuolu vyko patys svarbiausi žmonės: mama, seneliai, mylimasis ir kiti šeimos nariai. Daug planuoti nereikėjo, nes noras buvo tiesiog laikas su šeima.

REKLAMA
REKLAMA

Atskleidė, kokią dovaną gavo

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Ąžuolu, vyras atskleidė, kokią neįtikėtiną dovaną gavo:

REKLAMA

„Šventė vyko Palangoje, su pačiais artimiausiais. Šiemet per daug neplanavau – tiesiog norėjau pabūti su šeima. Staigmena buvo tokia, kad gavau mokymus užsienyje, apie kuriuos svajojau ir kurie yra susiję su grožiu. Nekantrauju, kada galėsiu pasidalinti daugiau ir pačia kelione“.

Kaip teigia pats Ąžuolas, apie šiuos mokymus, kuriuos gavo gimtadienio proga, svajojo jau kurį laiką, todėl atėjus gimtadieniui, svajonė pagaliau išsipildys.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Šikniniai turi būt sunaikinti
Šikniniai turi būt sunaikinti
2025-08-14 10:05
Dovaną gavo iš burnos į subinę
Atsakyti
Tėvo diržas
Tėvo diržas
2025-08-14 10:11
Aš tokį brokuotą išsigimėlį savo rankomis pasiųsčiau į amžiną miegelį
Atsakyti
f
f
2025-08-14 09:58
kokia jis dovana galejo gaut,bybi i sikna
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų