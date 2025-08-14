29-ąjį gimtadienį atšventęs Ąžuolas Misiukevičius atskleidė, kokią dovaną gavo: apie tai svajojo ilgai

Rugpjūčio 11-ąją Ąžuolas Misiukevičius atšventė savo 29-ąjį gimtadienį, tačiau šventė vyko ne Vilniuje. Ąžuolas su visa šeima išvyko į pajūrį.
Kartu su Ąžuolu vyko patys svarbiausi žmonės: mama, seneliai, mylimasis ir kiti šeimos nariai. Daug planuoti nereikėjo, nes noras buvo tiesiog laikas su šeima.
Atskleidė, kokią dovaną gavo
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Ąžuolu, vyras atskleidė, kokią neįtikėtiną dovaną gavo:
„Šventė vyko Palangoje, su pačiais artimiausiais. Šiemet per daug neplanavau – tiesiog norėjau pabūti su šeima. Staigmena buvo tokia, kad gavau mokymus užsienyje, apie kuriuos svajojau ir kurie yra susiję su grožiu. Nekantrauju, kada galėsiu pasidalinti daugiau ir pačia kelione“.
Kaip teigia pats Ąžuolas, apie šiuos mokymus, kuriuos gavo gimtadienio proga, svajojo jau kurį laiką, todėl atėjus gimtadieniui, svajonė pagaliau išsipildys.
