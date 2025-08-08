Inga Ruginienė internautams nepraslydo pro akis: mirga šmaikštūs paveikslėliai

Vienas didžiausių memų kūrėjų Lietuvoje „Aletumeme“, turintis virš 50 tūkst. sekėjų, savo socialiniuose tinkluose savaitės pradžioje pradėjo kurti ir kelti memus su Inga Ruginienė, kuri kūrėjui nepraslydo pro akis. Su moterimi kuriame įvairūs juokeliai, kuriuose matomi ir kiti politikos veikėjai: Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius.
Taip pat, Ingą Ruginienę galima tarp memų pamatyti ir vieną.
Pasitaikė ir Mindaugo Sinkevičiaus memų
Taip pat, kuomet Inga Ruginienė kalbėjo spaudos pranešime, Mindaugas Sinkevičius buvo užfiksuotas laukiantis, o nuotrauka intenete taip pat tapo tikra sensacija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!