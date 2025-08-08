Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Inga Ruginienė internautams nepraslydo pro akis: mirga šmaikštūs paveikslėliai

2025-08-08 17:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 17:02

Inga Ruginienė, socialdemokratų partijos paskirta nauja kandidatė į premjeres, šį kartą nepraslydo pro internautų akis, kaip ir daugumą politikų. Apie Ingą Ruginienę internautai pradėjo kurti memus, juokingus paveikslėlius, kurie  nepiktybiškai pašiepia kandidatę į premjeres.

Inga Ruginienė, socialdemokratų partijos paskirta nauja kandidatė į premjeres, šį kartą nepraslydo pro internautų akis, kaip ir daugumą politikų. Apie Ingą Ruginienę internautai pradėjo kurti memus, juokingus paveikslėlius, kurie  nepiktybiškai pašiepia kandidatę į premjeres.

11

Vienas didžiausių memų kūrėjų Lietuvoje „Aletumeme“, turintis virš 50 tūkst. sekėjų, savo socialiniuose tinkluose savaitės pradžioje pradėjo kurti ir kelti memus su Inga Ruginienė, kuri kūrėjui nepraslydo pro akis. Su moterimi kuriame įvairūs juokeliai, kuriuose matomi ir kiti politikos veikėjai: Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat, Ingą Ruginienę galima tarp memų pamatyti ir vieną.

Pasitaikė ir Mindaugo Sinkevičiaus memų

Taip pat, kuomet Inga Ruginienė kalbėjo spaudos pranešime, Mindaugas Sinkevičius buvo užfiksuotas laukiantis, o nuotrauka intenete taip pat tapo tikra sensacija.

Vaikai šoka nuo tiltų, žudosi arba juos žudo bendraamžiai dėl patyčių. Ir tai jau nejuokinga. O pavyzdys - didžiausios patyčios ir šiukšlynas politikų klanuose. Kai per rinkimus nepapuola prie valdžios lovio ir reikia 1 kadenciją pasėdėti ant atsarginių suolelio - isterijos apimti ale politikos inteligentai tokias patyčias sukuria ar užsako ant oponentų, kad kaimo močiutei be išsilavinimo gėda.
