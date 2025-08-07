Skvernelis apie Ruginienės ryšius Rusijoje: „Nemanyčiau, kad čia būtų kažkokia grėsmė“

„Geriausiai atsakytų Valstybės saugumo departamentas (VSD), kuris savo vertinimus pateiks sprendimo priėmėjui, t. y. prezidentui po pokalbio. Giminių turėjimas, tolimų giminių turėjimas nėra kažkokia grėsmė nacionaliniam saugumui. Svarbu, kad nebūtų galima paveikti, sakykim, kažkokią įtaką darant giminei vienam ar kitam pareigūnui čia, Lietuvoje“, – ketvirtadienį LRT televizijai sakė parlamento vadovas.
„Jeigu kandidatė į premjerus skelbia, kad tai tolimi giminaičiai, seni pensininkai, tai nemanyčiau, kad čia būtų kažkokia grėsmė. Bet VSD vertina ir išsako savo pozicijas ir grėsmes sprendimų priėmėjui“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, I. Ruginienė 2015 ir 2018 m. lankėsi Rusijoje. Kaip Eltai teigė jos patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, politikė lankė tolimus giminaičius iš močiutės pusės. Pati močiutė kilusi iš Kramatorsko, Ukrainos. Jis taip pat pridūrė, kad I. Ruginienės giminė sovietmečiu skilo ir dalis liko Ukrainoje, kita dalis persikėlė į Rusiją.
Pati I. Ruginienė „Žinių radijui“ sakė nežinanti, ar dėl to turėtų gėdytis.
ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią I. Ruginienę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!