Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Šį sekmadienį – nemokama pramoga visoje Lietuvoje: nepraleiskite progos

2025-09-23 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 18:10

Jau tapo tradicija, kad paskutinį mėnesio sekmadienį suteikiama išskirtinė proga aplankyti kai kurių Lietuvos muziejų ekspozicijas nemokamai. Nepraleiskite progos – tai galėsite padaryti jau šį sekmadienį, rugsėjo 28-ąją.

Piniginė (nuotr. Elta)

Jau tapo tradicija, kad paskutinį mėnesio sekmadienį suteikiama išskirtinė proga aplankyti kai kurių Lietuvos muziejų ekspozicijas nemokamai. Nepraleiskite progos – tai galėsite padaryti jau šį sekmadienį, rugsėjo 28-ąją.

REKLAMA
0

Ši iniciatyva pradėta dar 2019 m. sausio 1. – nuo tada kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, nemokamo muziejų lankymo modelis taikomas Kultūros ministerijai pavaldiems nacionaliniams ir valstybiniams muziejams.

REKLAMA
REKLAMA

Nemokamas muziejų lankymas paskutinį mėnesio sekmadienį

Pagal šį modelį muziejuose nemokamai paskutinį mėnesio sekmadienį gali lankytis visi pageidaujantys.

REKLAMA

Išsamesnę informaciją apie nemokamą lankymą, nuolatines ekspozicijas, muziejų darbo laiką, galimą registravimąsi ir kt. galima rasti muziejų interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose.

Kultūros ministerijos svetainėje nurodoma, kad nuolatines ekspozicijas kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai lankyti galima šiuose Kultūros ministerijai pavaldžiuose muziejuose:

Taip pat lankytojus kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį nemokamai priims Kernavės archeologinės vietovės muziejujeVytauto Didžiojo karo muziejujeEnergetikos ir technikos muziejujeVilniaus muziejuje, tačiau, prieš lankantis šiuose muziejuose, prašoma papildomai pasitikslinti informaciją jų interneto svetainėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų