TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Nemokami muziejai šį sekmadienį: nepraleiskite progos aplankyti

2025-08-28 15:57 / šaltinis: TV3 / aut.
Šį sekmadienį muziejų lankytojams atsiveria ypatinga galimybė – visi norintys galės nemokamai apsilankyti įvairiuose muziejuose visoje Lietuvoje. Kaip nurodoma Kultūros ministerijos puslapyje, tokia iniciatyva galioja nuo 2019 metų sausio 1 d. – kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamai galima lankyti muziejų nuolatines ekspozicijas.

Nemokamo muziejų lankymo modelis taikomas Kultūros ministerijai pavaldiems nacionaliniams ir valstybiniams muziejams, o pasinaudoti šia galimybe gali visi pageidaujantieji.

Išsamesnę informaciją apie lankymą, muziejų darbo laiką, galimą registraciją ir kitas aktualijas galima rasti konkrečių muziejų interneto svetainėse bei socialinių tinklų paskyrose.

Sekmadienį nemokamai aplankyti bus galima šiuos muziejus:

Lietuvos nacionalinį dailės muziejų;

Lietuvos nacionalinį muziejų;

Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų;

Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus;

Kauno IX forto muziejų;

Lietuvos aviacijos muziejų;

Lietuvos etnokosmologijos muziejų;

Lietuvos jūrų muziejų;

Lietuvos etnografijos muziejų;

Lietuvos švietimo muziejų;

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų;

Maironio lietuvių literatūros muziejų;

Šiaulių „Aušros“ muziejų;

Trakų istorijos muziejų;

Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų;

Žemaičių muziejų „Alka“.

Taip pat lankytojai nemokamai priimami Kernavės archeologinės vietovės muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Energetikos ir technikos muziejuje, Vilniaus muziejuje – tačiau prieš lankantis šiuose muziejuose rekomenduojama pasitikslinti informaciją jų interneto svetainėse.

