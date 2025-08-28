Nemokami muziejai šį sekmadienį: nepraleiskite progos aplankyti

Nemokamo muziejų lankymo modelis taikomas Kultūros ministerijai pavaldiems nacionaliniams ir valstybiniams muziejams, o pasinaudoti šia galimybe gali visi pageidaujantieji.
Sekmadienį kviečia nemokamai aplankyti muziejus
Išsamesnę informaciją apie lankymą, muziejų darbo laiką, galimą registraciją ir kitas aktualijas galima rasti konkrečių muziejų interneto svetainėse bei socialinių tinklų paskyrose.
Sekmadienį nemokamai aplankyti bus galima šiuos muziejus:
Lietuvos nacionalinį dailės muziejų;
Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų;
Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus;
Lietuvos etnokosmologijos muziejų;
Lietuvos etnografijos muziejų;
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų;
Maironio lietuvių literatūros muziejų;
Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejų;
Taip pat lankytojai nemokamai priimami Kernavės archeologinės vietovės muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Energetikos ir technikos muziejuje, Vilniaus muziejuje – tačiau prieš lankantis šiuose muziejuose rekomenduojama pasitikslinti informaciją jų interneto svetainėse.
